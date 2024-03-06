王位又添變數！泰王次子疑為爭儲辦離婚 美國妻遭目睹準備搬家
泰國王室近年來面臨多事之秋，除了欲廢「冒犯君主罪」的強大民意、大公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）昏迷至今，日前曾長達27年不曾回國的泰王次子瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）更傳出正在積極辦理和美國籍配偶的離婚手續，疑似正在為自己的王室繼承順位進行規劃。
國際中心楊智傑／綜合報導
瓦差勒宋是泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）和第二任妻子佘娃提達（Sujarinee Vivacharawongse）所生的4名兒子之一，被泰王流放27年的瓦差勒宋自從最有可能接下父親王位成為泰國第一位女王的同父異母大姐帕差拉吉帝雅帕公主（帕公主，Princess Bajrakitiyabha）昏迷後，就傳出重返故鄉、積極為繼承順位進行安排的行為。
《紐約郵報》報導引述消息人士說法，指出目前瓦差勒宋計畫與美國籍的妻子加拉法諾（Elisa Garafano）進行離婚手續，這是因為泰國法律規定，王室子嗣如果有外籍配偶將會被排除在繼承順位之外，因此目前處於分居狀態的兩人婚姻狀況格外受到關注。
報導指出，有媒體捕捉加拉法諾週二（5）和2名年幼的女兒大包小包地離開紐約維農山（Mount Vernon）的家門，看起來像是正在搬家。消息稱瓦差勒宋有意保密自己還和加拉法諾維持婚姻關係、有了孩子的事，因為擔心這會影響他贏得王位，但加拉法諾希望孩子受到王室承認，《野獸日報》則報導稱，瓦差勒宋私下曾向妻兒表達忠心，並已取消離婚。
泰王吉拉隆功與第二任妻子在1996年離婚，並將佘娃提達等人趕出泰國，僅留下小女兒並賜公主封號，現年42歲的瓦差勒宋雖然並無王室頭銜，但是嚴格說來仍保有兒時就被授予的王孫地位；目前瓦吉拉隆功尚未冊封王位的法定繼承人，但最有可能繼位的大女兒帕公主至今仍因心臟病發突然失去意識，一直處於昏迷狀態。