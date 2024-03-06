田馥甄攜手林曉培、江美琪2大美聲天后開唱 佛心票價曝光
金曲歌后田馥甄（Hebe）攜手林曉培、江美琪2大美聲天后，4月13日將共同舉辦「H³ RIZZ UP演唱會」，3人一同登上臺北流行音樂中心表演廳開唱，演唱會主題主要傳達「愛與尊重」。3位天后皆在千禧年前後期出道，並且獲得各式音樂獎肯定，經典歌曲傳唱大街小巷。佛心票價曝光，全場單一票價1,000元。
記者張一笙／綜合報導
田馥甄Hebe單曲《小幸運》在YouTube點閱率突破1.9億次，成為第一位擁有破億點擊率單曲的華語歌手，獨有的唱腔征服了許多歌迷。田馥甄Hebe表示很榮幸能夠參與這次演出，能有機會透過歌聲表達對音樂的喜愛，並對推廣自身客語文化覺得開心。她將會選唱自己的歌曲「Love 」來呼應主題，並選唱客語歌曲來挑戰自己。
「小美」江美琪認為音樂就是共通的語言，希望能透過音樂來傳達「Love & Respect」，她說：「在我的歌裡有一首歌〈第一個愛人〉的歌詞裡面寫到『我是我出生第一個愛人』所有的愛都源自於自己，當我們真的愛自己、尊重自己，才懂得怎麼給予愛和尊重！所有的一切都還是得先從自己開始！」也預告近期會有新作品要發行，並有巡演開跑。
林曉培憑藉首張專輯走紅歌壇，並創下進榜19週並大賣近70萬張的紀錄，更一舉獲得第10屆金曲獎最佳新人獎。林曉培表示非常期待能跟2位厲害的歌后們一同演出。近期除了認真準備演唱會外，也在預備海外演出，希望能將全新EP《願我》帶到更多的地方，分享給更多喜歡音樂的朋友。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道