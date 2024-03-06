東超／新北國王四強戰分析：戰力落居「下風」、林書豪狀況成關鍵

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新北國王隊總教練萊恩（Ryan Marchand）在季初曾公開表示，國王隊的目標是在2024年贏得EASL和P.LEAGUE+兩座冠軍金盃，但隨著季中傷兵潮出現，他們的狀態開始有些疲軟，近期在PLG也陷入了4連敗當中。
EASL官網評價道，面對這一季不敗的千葉噴射機，新北國王無疑處於「下風」，並直指成敗因素「在於球星林書豪的健康情況，他自1月下旬以來一直因足底筋膜受傷而缺席」。在林書豪缺陣的情況下，國王隊輸掉了最後2場小組賽，失去了贏得B組第一席次的機會。
林書豪仍是國王勝敗風向球 全能的曼尼高發揮同樣至關重要
以林書豪的名氣和身手，他在亞洲無論是哪個聯盟都是一線全明星球員，這次在東超他也是受到媒體的大篇幅的報導，官網特別詳列他的履歷，包括：打過美國NCAA一級聯賽；NBA生涯打過480場比賽，場均可以得到11.6分4.3助攻2.8籃板，並在2019年隨多倫多暴龍隊拿下總冠軍；之後加盟中國CBA職籃聯賽，在2020年被選為全明星。
不過本季國王隊在東超數據最亮眼的並非是林書豪，而是洋將曼尼高（Kenny Manigault），他場均17.3分11籃板3.3抄截都是團隊第一，另外還能送出4次助攻。在林書豪飽受足底筋膜傷勢困擾的情況下，征戰過多國聯賽的曼尼高，也被認為是國王能否在東超登頂的關鍵人物。
富樫勇樹打出洋將水準 千葉噴射機兩名小球內線將帶給國王大麻煩
而千葉噴射機方面，招牌球員不用說自然就是先發控球後衛富樫勇樹，他過去打過NBA G聯賽，回到日本後他也成為國內一線球星，是7屆日本職籃最佳陣容獲選者、2次助攻王，並且作為隊長帶領日本男籃國家隊在2023FIBA世界盃打出佳績取得奧運門票。本屆東超賽會他場均19.7分、5助攻，幾乎是優於洋將水準的數據。
千葉噴射機隊的兩名打過澳洲職籃的內線傭兵無疑是這次國王隊最需要加以注意的球員，Xavier Cooks只有203公分，但卻是NCAA一級球隊温斯洛普大學（Winthrop University）的歷史籃板王和阻攻王，打過NBA華盛頓巫師隊，回到澳洲職籃NBL後也拿過MVP和FMVP，這次東超場均18.3分、11.7 籃板、5.0 助攻、2.3 抄截。
而另一名美國籍洋將John Mooney就讀過聖母大學，206公分的身高也不算頂級，但卻是一名相當全面的禁區悍將，2021年他幾乎幫助珀斯野貓宰制了NBL。本季東超場均23分、16.3籃板、3.8助攻、1.8抄截。
新北國王四強戰落居「下風」 球員健康考量或許更重要
千葉噴射機是一支擅長投射、而且陣容也相當機動的球隊，他們的內線身高不高，但卻有經驗、噸位和終結能力；外線則擁有一名出色的持球創造者，而且可以錯位進行單打取分，這可能是國王隊最不好對付的球隊類型。
國王隊要取勝並不容易，但也並非沒有機會。不過對於他們來說更重要的還是全員健康，在今年的P.League+比賽中，國王隊從未全員健康過，楊敬敏和戴維斯季中加入球隊後也還在尋找節奏，主將林書豪則打打停停，東超冠軍是一個有意義的巨大勝利，但他們也需要為PLG下半季以及季後賽打算。
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