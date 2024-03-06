台南冒天坑「吞噬小貨車」！工地吊車也陷坑翻覆 民眾驚叫畫面曝
台南工地驚見天坑！今（6）日晚間5時43分，台南五妃街一處工地旁，一輛小貨車突然掉落天坑，一旁還有另一輛轎車搖搖欲墜，南市府工業局獲報後立刻趕往現場指揮安全措施。稍早，怪手嘗試吊起小貨車時，豈料造成第二個天坑出現，整輛吊車側傾陷落最終翻覆，吊臂砸中貨櫃再橫躺在路中央，現場圍觀民眾驚叫連連，紛紛大喊「有沒有人被壓」，所幸無人傷亡。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，今天傍晚5時43分，台南市中西區五妃街工地旁道路，疑因施工造成路基被淘空，導致路面突然出現10多公尺的坑洞，造成1部小貨車掉落其中，另一輛轎車後輪懸空、搖搖欲墜，後續工地怪手吊起小貨車後，卻再引發地基塌陷，這次整輛吊車履帶陷入坑洞，沒過多久就翻覆，嚇得在場民眾驚叫聲連連，不停詢問「有沒有人受傷」，警消人員立刻上前查看有無傷者，警員也不斷喝斥「走開！走開！」，目前警方已派員在場警戒，人、車皆禁止通行。
針對此案，工務局表示，現場因鄰近皇龍開發建設股份有限公司新建建築工程，施作擋土設施開挖，涉及公共安全疑慮，工務局接獲通報通知工地立即停工，晚間6時與土木技師公會、起造人至現場釐清事故原因，持續監測。
工務局說明，晚間7時許，建設公司於將掉落車輛吊起時，發生吊車傾斜，為避免發生安全疑慮，第一時間已擴大封鎖西門路等周邊道路，由於吊車支撐無法負荷，在晚間8時10分發生倒塌，現場確認無人員傷亡情形。