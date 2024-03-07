王座國際去年三率三升！每股賺7.4元創新高　

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王座國際 2023全年毛利率48.79%、營業利益率9.9％與稅後淨利率10%，分別較2022年同期成長4、8與8個百分點，不僅獲利呈現三率三升，且全年毛利率48.79%亦創歷史年度新高。
昨董事會中也通過2023年度盈餘分配案，將配發盈餘分配現金股利每股1元及資本公積發放之現金每股4元，合計全年配發現金股利每股5元，配發率達67.6％；以王座3月6日收盤參考價132元計，現金殖利率為3.8%。
王座分析，憑藉授權代理品牌再授權模式，挾直營、授權與加盟等多型態等多角化營運模式，受益台灣觀光餐飲恢復正常活動，且國內觀光餐飲需求旺盛，繳出2023合併營收12.63億元，年增率37.06%，因營收規模成長推升毛利率表現，加上旗下品牌大多數門市已折舊攤提完畢，獲利結構明顯優化。
王座2023年餐食運營管理實績，全品牌台灣門市總家數共計53家，王座認為，因營收經濟規模效益，營業費用控制得宜，繳出好成績，展望今年，王座指出，農曆春節期間，各大百貨商場周年慶推廣活動，來客人潮帶動商場餐飲消費成長，公司今年展店目標為，完成每年台灣新開直營店家數約7-8家、佈局海外2-3個地區或國家的授權，維持海外代理店家數20％成長、發展與建立「橋村炸雞」在台灣加盟制度，加上併購策略等佈局，以維持營運穩健成長為首任。