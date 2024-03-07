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UBA／別錯過！一文看懂小巨蛋決賽門票怎麼領　政大游艾喆告別秀

▲政治大學游艾喆全方位表現，政治大學力拼UBA四連霸。(圖/大專體總提供)
▲政治大學游艾喆全方位表現，政治大學力拼UBA四連霸。(圖/大專體總提供)

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，決賽連7屆在臺北小巨蛋舉行，本屆將於3月22至24日再度帶領公開一級四強及二級、一般組冠軍戰一齊攻蛋，並於3月11日中午12點30分於KKTIX全面開放索票。

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甫於臺北體育館落幕的男一級八強複賽，本階段吸引逾2.1萬名觀眾進場支持，而網路收視同樣搶眼，本季男一級預賽曾寫下賽事在LINE TODAY播出以來預複賽單日觀看新高19萬6828次，複賽再激出單日最高21萬2429次的新紀錄，7日賽事累計超過121萬次觀看，較上屆同期更翻倍成長。

延續大專籃球熱潮，公開一級決賽於3月11日週一中午12點30分在KKTIX開放索票。每帳號、每場次至多可索取2張票券，索票訂單成功後，須在3月19日週二下午2點前至全家便利商店機台領取實體票券，領票時需自行支付30元手續費，未於時限內領取實體票券者，視同放棄。

▲政大挑戰四連霸，決戰小巨蛋開啟搶票潮。(圖/大專體總提供)
▲政大挑戰四連霸，決戰小巨蛋開啟搶票潮。(圖/大專體總提供)
取票方案出爐　每場最多領2張

備受好評的UBA APP會員相關福利都會續行，包括本季觀賽累計前1000名的會員，可獲優先索票資格碼，提前一天3月10日在KKTIX網站索票，且今年優先索票首度依會員點數排序分為兩梯次（12:00-15:00、19:00-22:00），以及部分符合資格會員索票成功同享決賽快速通關，提供持續觀看UBA的球迷更實質的回饋。

決賽三天賽事皆分為上半場（13:00、15:00）與下半場（18:00、20:00）場次供索票，兩場次間進行清場。其中3月22日首日進行二級一般組冠軍戰，3月23日為一級四強賽，依序為女一級文化大學挑戰世新大學、男一級虎尾科大強碰政治大學、女一級佛光大學遭遇臺灣師大、男一級健行科大對決世新大學，3月24日則進行四場一級最終決戰。

另二級、一般組全國決賽也將於本週陸續展開。公開二級3月8日醒吾科大率先開打，一般組則是3月11日起東吳大學、東南科大兩地登場，各級組都要拚晉級和各2張小巨蛋冠軍戰門票，冠軍戰索票則將在對戰組合確認後另行公告。其中男二級八強、二級四強起，以及一般組季軍戰，都將在大專體總YouTube頻道SSUtv進行轉播。

▲UBA八強複賽收視率破新高。(圖/大專體總提供)
▲UBA八強複賽收視率破新高。(圖/大專體總提供)

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