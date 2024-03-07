UBA／球星陳昱潔、球迷黃慧真　上演真實版籃、鉛球雙棲母女檔

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陳家姊弟都是讀基隆仁愛國小啟蒙打籃球，畢業時已165公分的陳昱潔說：「弟弟先玩籃球，且早早就進校隊，老媽黃慧真之前也愛打球，弟弟因此鼓勵我跟進，我們姊弟就這樣一頭栽進籃球世界。」
「特別是老媽當年進聖心女中後，因體型關係，沒續打籃球，改練鉛球，且推出不錯成績，也順利考上北體（現今北市大），同梯的女籃球員唐敏華，多年後回高雄老家，接掌曾7次在國中聯賽封后的七賢兵符至今，因而我小學畢業，媽媽原安排我南下讀七賢，但當時還小，且離家太遠而作罷，而留在臺北讀石牌國中、南山高中，並在國三拿亞軍，高二拿冠軍。」陳昱潔說。
國、高中已小有成就，109學年進臺師後，陳昱潔開啟UBA生涯，迄今更沒留白，大一起連3季晉四強，各獲第二、二、三名，本季大四最後一年也沒例外，陳昱潔說：「南山加臺師，我將連7季進小巨蛋打決賽，這應是姊弟檔或姊妹檔，之前少有的吧。」
陳昱潔說，她的一切，都是老媽扮推手促成，老弟陳禹劭也不例外，上述所說，因老媽與七賢教練唐敏華是北體同學，104學年度陳禹劭下高雄讀七賢一年後，因的確離家太遠，國二他北返讀光榮國中，105、106學年度各獲第七、四名，107學年度進泰山高中，高二、三連在小巨蛋各獲第二、一名，其中109學年高三替泰山拿隊史首冠，更與姊姊107學年高二幫南山封后輝映。
110學年度陳禹劭進輔大，開啟UBA生涯，111學年度大二轉至健行至今，已連2季晉四強，連結在泰山將4度攻蛋，上季冠軍賽輸衛冕軍政大，本季將尋求復仇，也是連2季與姊姊陳昱潔同年晉小巨蛋拚UBA四強，繼108學年度他高二、姊姊高三，姊弟倆第一次聯手攻蛋後， 生涯第3次，尋求替臺師、健行雙雙稱王封后。
姊弟倆小學起就碰籃球，且一路走來、始終如一，這幾年更活躍UBA，陳昱潔說：「老媽高中時雖開始改推鉛球，但認為田徑泰半是個人項目，比較單調，因而自己當年沒走籃球路，希望往後兒女可幫她彌補、完成，因而從小鼓勵她及弟弟打籃球，且全程支持、參戰、力挺 。」
陳昱潔說，老媽只要有空，一定到場看她及老弟比賽，且超投入，老媽樂在其中，除了球場的加油、打氣，這次人氣球星、人氣球迷活動，她更不想缺席，且很enjoy，她當然與老媽同樂，至於雙雙上榜，雖有點驚喜，卻肯定高興，最重要的是，老媽重拾自己高中起就很少再碰的籃球，希望姊弟倆可以幫她圓夢，且以行動表示、參與感百分百。