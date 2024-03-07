Fed預計降息激勵市場！美股收紅　科技股現「冷熱反差」

我是廣告 請繼續往下閱讀
他表示，「在考慮對政策利率目標區間進行任何調整時，我們將仔細評估即將公佈的數據、不斷變化的前景以及風險平衡。聯邦公開市場委員會預計，在有更大的信心確定通膨率可持續地向2%邁進之前，降低聯邦基金基準利率目標區間是不合適的。」
科技股在週二時引領股市下跌，但隨著鮑爾在聽證會上的發言，為股市帶來「催化劑」，以科技股為主的那斯達克指數週三上漲，其中輝達漲超3%，盤中再創新高。但有部分主要科技公司未參與漲勢。
蘋果連續第6天下跌，收報169.12美元，跌0.59%。蘋果延續了自2月28日以來的一系列跌勢。最近的下跌與2月12日至2月20日持續六天的下跌相吻合。蘋果公司僅本週就下跌了5.5%，使年初至今的跌幅達到近12%，今年已損失3520億美元。
另外，特斯拉也繼續下跌了3.32%，收報176.54美元，預示可能將迎來坎坷的一年。在每週下跌的基礎上繼續下跌，將迎來自1月份以來最糟糕的一週。2024年以來，特斯拉股價已下跌近29%。
美股道瓊指數漲75.86點，或0.20%，收38661.05點。
那斯達克指數漲91.96點，或0.58%，收16030.54點。
費城半導體指數漲118.10點，或2.42%，收4997.93點。
標普500漲26.10點，或0.51%，收5104.75點。