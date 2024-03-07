台南天坑吞噬小貨車！市府連夜灌漿320方混凝土 西門路恢復通行
一處位於台南市西門路、五妃街口的工地，昨（6）日晚間5時43分，突發發生路面塌陷事故，導致一輛小貨車掉入坑洞，雖市府獲報後立刻派員趕往現場處理，但當吊車想救援小貨車時，卻又再次傳出側傾事故，所幸全案無人員傷亡，經工務局連夜進行灌漿作業，凌晨2時許西門路恢復雙向通車，至於五妃街往西門路口則仍保持單向通車。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，昨天傍晚5時43分，台南市中西區五妃街工地旁道路，疑因施工造成路基被淘空，導致路面突然出現10多公尺的坑洞，1部小貨車因此掉落其中，另一輛轎車後輪懸空、搖搖欲墜；後續吊車準備救援時，卻又發生傾斜翻覆，嚇得目擊民眾驚叫聲連連，不停詢問「有沒有人受傷」。
針對此案，工務局表示，現場因鄰近皇龍開發建設股份有限公司新建建築工程，施作擋土設施開挖，涉及公共安全疑慮，工務局接獲通報通知工地立即停工，晚間6時與土木技師公會、起造人至現場釐清事故原因，持續監測。
今天凌晨經工務局派遣水泥車接力灌漿、補強地基，相關作業已於順利完成，總計灌注320方混凝土；稍早市長黃偉哲在臉書發文表示，7日2時35分倒塌現場已順利排除恢復通行，但五妃街往西門路口因坍塌回填部分圍起，仍保持單向通行，提醒用路人務必注意安全。