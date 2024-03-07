IU小巨蛋門票秒殺！粉絲搶不到「質疑蓋票」 KKTIX發聲解釋原因
▲IU（李知恩）台北小巨蛋2萬張門票1分鐘賣完，搶不到票的粉絲質疑主辦單位蓋票，KKTIX也發出聲明了。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
記者
薛羽彤／綜合報導
2024-03-07 07:46:16
南韓小天后IU（李知恩）世界巡迴演出《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN TAIPEI》台灣站將於4月6日、7日舉行，昨（6）日下午1點開放購票，共2萬張門票僅過1分鐘全數完售，系統最高瞬間湧入近70萬人，打破售票平台KKTIX最高紀錄。許多粉絲抱怨一點進去就沒票，質疑平台偷偷蓋票，KKTIX也在昨晚發出聲明回應，
「開放給消費者購票的張數高達九成五以上，任何網路謠傳蓋票資訊皆與事實不符」。
IU演唱會門票秒殺，許多粉絲抱怨系統當機長達6、7分鐘，好不容易進入頁面後卻看到「已售完」，網友灌爆主辦單位「寬魚國際」的臉書，不過主辦也強調不會加場。KKTIX在昨晚發出聲明表示， 門票共2萬張，但當時有啟售人流高達70萬人，以至於多數粉絲無法順利成功搶到票券。 對於被網友質疑蓋票，KKTIX表示，為了保障所有消費者權益，也力挺粉絲權益，花費許多心力讓整場採取「實名制」，「本日13:00啟售當下只要是沒有完成個資填寫，或是沒有完成付款程序，皆會被釋放出來於今天晚上7點重新啟售，這些釋出的座位皆『全數』釋放給消費者於網路上購買，任何主辦單位蓋票謠言絕非屬實。」 ▲IU台北小巨蛋演唱會門票秒殺，許多搶不到票的粉絲超心痛。（圖／寬魚國際、ELF ASIA）
網路上黃牛猖獗，KKTIX也呼籲民眾「請不要相信任何社群媒體上的讓票買票社團、拍賣網站，或是其他非KKTIX正式授權售票的通路及網站，同時再次提醒消費者切勿將個人資料提供給他人。除了可能引發詐騙案件或交易糾紛外，也可能導致自身及他人的權益受損。」
IU在亞洲人氣爆棚，她從2017年至2019年連續3年來台開唱，每場演出一票難求，這次睽違4年再度來台，2場演唱會門票確定售罄，沒買到票的粉絲，只好再期待IU下次來台的機會。
▲KKTIX發聲明強調絕無蓋票。（圖／KKTIX臉書） 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「 NOW娛樂 」粉絲專頁
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