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北一女「放棄醫學系想讀它」！眾超意外　真實薪水曝：黃仁勳認證

▲113年大學學測成績日前放榜，不少高三的同學現在正在仔細思考自己的未來出路。（示意圖／翻攝pixabay）
▲113年大學學測成績日前放榜，不少高三的同學現在正在仔細思考自己的未來出路。（示意圖／翻攝pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

113年大學學測成績日前放榜，不少高三的同學現在正在仔細思考自己的未來出路，總是希望上大學四年的所學，可以運用在未來的職場上，因此格外的謹慎。然而，一名網友表示，最近聽聞親戚小孩就讀北一女，成績相當優異，「可以上醫學系但卻不想選，而是想讀台大生科，規劃畢業後再出國讀書」，讓家裡長輩不認同，好奇生科系的出路以及未來薪資，引起熱烈討論。

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一名網友在PTT貼文指出「親戚女兒就讀北一女，最近學測放榜考得非常不錯，可以選擇醫學系等級，不過她並不想從醫，因為不喜歡醫院的環境，反而比較想要讀生物相關科系，計畫讀台大生科後，畢業再出國唸書，結果被長輩極力反對，我是不懂生科類，但知道醫生賺非常多，想問看看大家的意見。」

貼文曝光後，不少人急勸「可以上醫學系的話絕對首選啊！醫學系可以轉生科，生科不能轉醫學系」、「醫學系未來也能走生科路線，生科未來不能行醫啊！」、「親戚念生科系，畢業之後比讀電機系的薪水還要少，後來又去考電機碩士」、「台灣生科市場跟國外差很多，有意去國外發展再讀生科系哦！不然首選一定還是醫學系」。

▲原PO表示學霸弟弟在學測「故意考差」，就為了不讀台大醫學系，而理由曝光，網友全跪了，直呼「太聰明」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲網友分享親戚家有北一女的高材生，畢業之後可以讀醫學系卻放棄，反而想往生科系發展，被家中長輩反對。（示意圖／翻攝Pexels）
生科系涉略範圍超廣！畢業出路多「也有鐵飯碗」

所謂大學生科系又稱為「生命科學系」、「生物科技系」，其涉略的範圍其實超廣，從微觀到宏觀研究生命現象，包括生物學、遺傳學、生態學、生理學、解剖實驗等等；還有許多應用科學的生物技術、生物醫藥、生技製藥、生醫研究等等，學習領域範圍非常多元。

根據「公職網」官網表示，就讀生科系的同學在畢業之後，除了可以進入學術界擔任專業研究人員、教師之外，還可以進入醫療器材、生物科技、醫藥、實驗、化驗、食品、材料等業界公司進行研發及研究，或者擔任醫藥藥物、醫療設備控制人員等，甚至想要有穩定長遠的鐵飯碗，公職以及國營事業單位都可以報考。

▲網友透過數據跑出大學科系比例，發現理工科系的男女比例失衡非常嚴重。（示意圖／取自Pixabay）
▲生科系近幾年正夯，其涉略的範圍非常廣，畢業後薪水也不至於太差，讓許多即將邁入大學的學子感興趣。（示意圖／取自Pixabay）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳認證科系！薪水行情其實不差

根據行政院主計總處統計，111年度與生命科學學群相關的工作，年均收入從56K至86K都有，其實薪資相對很多科系來說，PR值已經有80%以上，其中以「生科研究發展」類別薪水最高，每人每月總薪資平均8萬6809元，而「藥品及醫用化學製品製造業」每人每月總薪資平均則為5萬6853元最低，但仍然遠勝許多科系。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前參加2024年世界政府峰會，就在會中表示：「若是可以重新選擇專業，我認為生命科學才是科學最複雜的領域之一，而且有難以置信的影響力，在電腦科學、軟體不斷推陳出新的時代中，生命科學的進展卻是寥寥可數」也因為如此，黃仁勳深信生命科學工程化的日子即將到來。 

▲輝達執行長黃仁勳在峰會談話中，被問到未來該專攻哪一門學問？他認為計算機的時代已逝，「下一個黃金賽道是生命科學」。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達執行長黃仁勳在2024年世界政府峰會談話中，被問到未來該專攻哪一門學問？他認為計算機的時代已逝，「下一個黃金賽道是生命科學」。（圖／美聯社／達志影像）
總結來說，時代已經不同，長輩那套「非當醫生不可」、「一定要進台積電」的觀念早已不被年輕人所認同，生命科學群雖然非醫科，但也與醫學脫離不了關係，薪資水準即便不是跟醫科同等級，但卻誰也不能預測未來「生科系」崛起的時代何時會來臨，還在猶豫的高三同學們，還是按照自己「興趣」、「想學習的科系」選填，才不會留下遺憾。《NOWnews》也祝福高三的莘莘學子在3月底第一階段申請順利上榜第一志願。

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