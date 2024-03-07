北一女「放棄醫學系想讀它」！眾超意外　真實薪水曝：黃仁勳認證

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貼文曝光後，不少人急勸「可以上醫學系的話絕對首選啊！醫學系可以轉生科，生科不能轉醫學系」、「醫學系未來也能走生科路線，生科未來不能行醫啊！」、「親戚念生科系，畢業之後比讀電機系的薪水還要少，後來又去考電機碩士」、「台灣生科市場跟國外差很多，有意去國外發展再讀生科系哦！不然首選一定還是醫學系」。
生科系涉略範圍超廣！畢業出路多「也有鐵飯碗」
所謂大學生科系又稱為「生命科學系」、「生物科技系」，其涉略的範圍其實超廣，從微觀到宏觀研究生命現象，包括生物學、遺傳學、生態學、生理學、解剖實驗等等；還有許多應用科學的生物技術、生物醫藥、生技製藥、生醫研究等等，學習領域範圍非常多元。
根據「公職網」官網表示，就讀生科系的同學在畢業之後，除了可以進入學術界擔任專業研究人員、教師之外，還可以進入醫療器材、生物科技、醫藥、實驗、化驗、食品、材料等業界公司進行研發及研究，或者擔任醫藥藥物、醫療設備控制人員等，甚至想要有穩定長遠的鐵飯碗，公職以及國營事業單位都可以報考。
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳認證科系！薪水行情其實不差
根據行政院主計總處統計，111年度與生命科學學群相關的工作，年均收入從56K至86K都有，其實薪資相對很多科系來說，PR值已經有80%以上，其中以「生科研究發展」類別薪水最高，每人每月總薪資平均8萬6809元，而「藥品及醫用化學製品製造業」每人每月總薪資平均則為5萬6853元最低，但仍然遠勝許多科系。
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前參加2024年世界政府峰會，就在會中表示：「若是可以重新選擇專業，我認為生命科學才是科學最複雜的領域之一，而且有難以置信的影響力，在電腦科學、軟體不斷推陳出新的時代中，生命科學的進展卻是寥寥可數」也因為如此，黃仁勳深信生命科學工程化的日子即將到來。
總結來說，時代已經不同，長輩那套「非當醫生不可」、「一定要進台積電」的觀念早已不被年輕人所認同，生命科學群雖然非醫科，但也與醫學脫離不了關係，薪資水準即便不是跟醫科同等級，但卻誰也不能預測未來「生科系」崛起的時代何時會來臨，還在猶豫的高三同學們，還是按照自己「興趣」、「想學習的科系」選填，才不會留下遺憾。《NOWnews》也祝福高三的莘莘學子在3月底第一階段申請順利上榜第一志願。