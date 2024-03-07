張蘭模仿「大S靈堂穿搭」直播賣內衣！為流量無底線挨轟缺德
藝人小S的公公許慶祥日前因心肌梗塞在家中過世，享壽86歲。多年未在鏡頭前露面的大S也為此現身，牽著丈夫具俊曄和S媽到靈堂致意。大S身穿黑色服裝，批上頭巾，全身包緊緊，前婆婆張蘭逮到機會，直播賣貨時模仿大S的穿搭，連網友都看不下去，怒批「一直消費前媳婦一家！沒有下線！」
記者薛羽彤／綜合報導
大S日前現身許慶祥靈堂弔唁，她身穿黑色薄紗，胸貼顯而易見，再配上頭巾、墨鏡、口罩全身包緊緊。前婆婆張蘭沒放過能揶揄大S的機會，在直播時模仿大S的穿搭，更賣起胸貼、內衣，為了流量在所不惜，她也毫不避諱地說：「這兩天熱的事沒蹭著，病了，那天夜裡直接想上播，怎麼爬也沒爬起來，那絕對不能放過呀！包括透視裝都準備好了，我就穿不動了！」
「張蘭模仿大S穿搭賣貨」關鍵字火速登上微博熱搜，許多人批評她不斷秀下線，行為相當無恥，「這個有點過了吧」、「這真的有點缺德了」、「為了賣貨沒下限了」、「她這種故意，已經到無恥的地步，人家是參加喪禮，她都拿來調侃」、「好差的人品啊，賣貨沒底線」。
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