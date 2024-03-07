台積電又創天價757元 台股早盤大漲250點！站上19750點再創高
美國聯準會主席鮑爾聽證會釋降息好消息，使美股主要指數昨（6）日皆走揚，再加上輝達、超微、美超微股價持續走高，台積電ADR大漲4.9%，台北股市今（7）日也跟著開高，早盤大漲250點，站上19750點再創高，台積電同樣大漲22元，來到757元再創新猷，漲2%以上，聯發科與日月光也點火漲逾3%。
記者許家禎／台北報導
美國聯準會主席鮑爾赴國會發表經濟證詞時稱，暗示2024年「某個時候」可能會降息。美股聞訊皆走揚，道瓊指數上漲75.86點，或0.2%，收38661.05點；那斯達克指數上漲91.96點，或0.58%，收16031.54點；S&P 500指數上漲26.11點，或0.51%，收5104.76點；費城半導體指數上漲118.10點，或2.42%，收4997.93點。
另外，輝達股價漲逾3%，再創新高來到887美元。超微、美超微也漲2到3%多，台積電ADR也大漲4.9%，收在141.57美元。受到美股與美國科技股激勵，台北股市今日開高，早盤大漲250點，站上19750點再創高，台積電同樣大漲22元，來到757元，漲2%以上。另外，聯發科漲3%、日月光漲逾4%點火助攻。