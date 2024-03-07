MLB／大谷翔平熱身賽5戰狂敲7安還盜壘！山本由伸遇亂流3局失5分
洛杉磯道奇隊同為日本籍的球星大谷翔平、山本由伸今（7）日首度在同場熱身賽出賽，大谷翔平延續熱身賽火燙表現，面對芝加哥白襪隊單場敲出2支安打，外加1次成功盜壘。第二次擔綱先發投手的山本由伸則遭遇亂流，在1局下和3局下都被敲安且送出多次保送，3局內丟了5分，不過火力驚人的道奇最終仍以12：9取勝。
記者林之越/綜合報導
大谷翔平本場比賽一樣以第2棒指定打擊身份出賽，在前三個打席都獲得上壘機會。第一個打席面對白襪投手科佩奇（Michael Kopech）敲出游擊方向的平飛安打，第二個打席則在道奇一、二壘都有人的狀況下，適時敲出中間方向安打落地，把壘上跑者送回本壘得分。
同時，上壘的大谷翔平也沒閒著，趁機跑向二壘發動盜壘，白襪捕手史塔西（Max Stassi）不得不傳球阻殺，沒想到二壘手在面對彈跳時處理未妥，讓球彈飛滾向後方。此時位在三壘的Andy Pages順勢跑回本壘得分，完成另類「雙盜壘」。
大谷翔平的第三個打席則選到保送，並在下一局被更換代打下場休息。大谷翔平本場比賽共2打數2支安打，貢獻1打點、1盜壘，目前熱身賽共出賽5場已經狂敲7支安打，打擊率來到5成83。
然而，大谷翔平的同鄉山本由伸本場比賽遭遇亂流，前場熱身賽面對遊騎兵2局無失分飆3K的他，在出戰白襪首局就慘被敲3支安打，並送出2次保送，失掉3分。第2局雖飆出2K看似回穩，但3局下再次遭到白襪打線安打串連，再被拿下2分，最後在4局上遭到換投。
山本由伸本場擔任先發共主投3局就被敲7支安打，5分皆是自責失分，雖然飆出4次三振，但也送了對手3次保送，目前兩場比賽下來，自責失分率來到9。
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