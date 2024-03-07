天氣預報／冷氣團還沒走！下週又一波鋒面 「全台有雨」只剩10度
強烈大陸冷氣團影響，今（7）日全台濕冷，且晚間又有一波冷空氣填充，明後天（3/8、3/9）北台灣清晨將出現攝氏10度以下低溫，本波冷氣團預計下週日（3/10）減弱，但氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，下週一（3/11）馬上再有一波鋒面導致全台有局部短暫雨，下週二（3/12）冷空氣再襲，下週三（3/13）又會跌破攝氏10度。
記者張志浩／綜合報導
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明表示，今晨北部低溫攝氏13至14度，感受濕冷，中南部清晨也只有攝氏15至16度，白天北部高溫僅攝氏14度、中南部攝氏19至22度。
今晚北部進一步下滑到攝氏11度，週五北部稍微回暖到攝氏16度，中部攝氏20至22度，週六清晨受「輻射冷卻」影響，中北部局部空曠地區及近山區有機會出現攝氏10度以下低溫。
賈新興則指出，明天花東及台中以南山區有局部短暫雨，週末兩天午後山區有零星短暫雨，下週日深夜水氣移入， 苗栗以南及花東轉有零星短暫雨。
下週一新的鋒面通過及大陸冷氣團影響，全台各地有局部短暫雨，下週二花東及恆春半島有零星短暫雨，午後嘉義以南山區有零星短暫雨。
下週三清晨，較明顯的「輻射冷卻」作用又會發生，中北部低溫再降至攝氏12至14度，局部空曠地區仍有機會降至攝氏10至11度，下週四冷空氣減弱才會再度回溫。進入春天後天氣變化快速，民眾務必特別留意最新天氣動態。