Fed主席鮑爾稱遲早降息！日圓升至148價位 新台幣早盤大升了1角
美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證會表示，今年預計會降息，只是無法確定抗通膨進展，因而強化市場對今年降息預期，美股收高，美元指數跌至近5周低點，亞洲主要貨幣兌美元彈升，日圓兌美元回升至148價位，台北股、匯市今（7）日早盤也同步大漲，台股盤中再創新高，台積電續飆天價，新台幣兌美元亦升破31.5元，一度來到31.475元，大升了1角，目前在31.497元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
聯準會主席鮑爾指出，如果經濟大體按照預期發展，今年某個時候開始放鬆政策限制可能是適當之舉，但經濟前景存在著不確定性，美國2%通膨目標當前進展無法確定。鮑爾此話一出，強化市場對今年降息的預期，美元指數應聲下跌近5周新低，來到 103.3附近。
在美元走跌之下，亞洲主要貨幣兌美元走揚，其中日圓兌美元更回升至148價位，早盤一度來到148.79兌1美元，韓元則在1327.35兌1美元震盪，離岸人民幣兌美元也升至7.2057附近盤整。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.52元、升值5.5分開出，由於美元走弱，加上台股再創新高大漲逾200點，台積電亦續創新天價，新台幣進一步升破31.5元，來到31.475元，強升1角，目前在31.497元震盪整理。