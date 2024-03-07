MLB／林昱珉獲優異評價！響尾蛇農場排行第4　有潛力扛下先發輪值

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報告當中指出，林昱珉雖然快速球不算特別快，平均落在88至92英哩（142到148公里）之間，但球的上竄關係讓他投起球來更有威力，同時也表示，林昱珉在休賽季持續增強身體素質，肌肉量有明顯提升，上到2A之後，最快曾投到150公里。
報告也給了林昱珉各式球種的分數評價，其中又以變速球評價最高，分別為速球50、曲球55、滑球50、變速球60、卡特球45、控球50、總體50的好評。上個賽季林昱珉以19歲之齡，在各層級都展現出一定宰制力，在高階1A與2A合計主投121.1局飆出140K，文中也特別點出，考量到響尾蛇2A主場是著名的打者天堂，對於打者非常有利，林昱珉在這裡投了34.2局，防禦率為3.89，每局被上壘率則是1.01，表現讓不少當地媒體印象深刻。
林昱珉在上月2月27日（美國時間2月26日）迎來生涯首次在大聯盟熱身賽登板出賽，但卻遭到上季聯盟爐主奧克蘭運動家「震撼教育」，主投0.1局狂失5分退場，響尾蛇球團也在本月（4）日宣布將林昱珉下放至小聯盟，本季無緣大聯盟開季，往後時間也要持續在小聯盟調整，努力找到最佳比賽狀態。
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