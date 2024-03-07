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MLB／林昱珉獲優異評價！響尾蛇農場排行第4　有潛力扛下先發輪值

▲台灣好手林昱珉獲球探優異評價，根據大聯盟官網最新農場球員排名，林昱珉為響尾蛇農場排行第4，也被認為有潛力扛下先發。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣好手林昱珉獲球探優異評價，根據大聯盟官網最新農場球員排名，林昱珉為響尾蛇農場排行第4，也被認為有潛力扛下先發。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB亞利桑那響尾蛇隊台灣好手左林昱珉，在稍早大聯盟官網公布的球隊農場排名前30名當中，被評比為農場第4名新秀，獲得優異評價，林昱珉雖然在日前被下放至小聯盟，但天花板依舊相當高，許多專家也認為，林昱珉有潛力成為大聯盟先發中段輪值。

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林昱珉在響尾蛇隊農場當中排行第4，僅次於3名大物，前3名分別是2021年選進的游擊手Jordan Lawlar、2023年選進的游擊手Tommy Troy以及外野手Druw Jones，林昱珉則是投手的頭號新秀。

報告當中指出，林昱珉雖然快速球不算特別快，平均落在88至92英哩（142到148公里）之間，但球的上竄關係讓他投起球來更有威力，同時也表示，林昱珉在休賽季持續增強身體素質，肌肉量有明顯提升，上到2A之後，最快曾投到150公里。

報告也給了林昱珉各式球種的分數評價，其中又以變速球評價最高，分別為速球50、曲球55、滑球50、變速球60、卡特球45、控球50、總體50的好評。上個賽季林昱珉以19歲之齡，在各層級都展現出一定宰制力，在高階1A與2A合計主投121.1局飆出140K，文中也特別點出，考量到響尾蛇2A主場是著名的打者天堂，對於打者非常有利，林昱珉在這裡投了34.2局，防禦率為3.89，每局被上壘率則是1.01，表現讓不少當地媒體印象深刻。

林昱珉在上月2月27日（美國時間2月26日）迎來生涯首次在大聯盟熱身賽登板出賽，但卻遭到上季聯盟爐主奧克蘭運動家「震撼教育」，主投0.1局狂失5分退場，響尾蛇球團也在本月（4）日宣布將林昱珉下放至小聯盟，本季無緣大聯盟開季，往後時間也要持續在小聯盟調整，努力找到最佳比賽狀態。

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