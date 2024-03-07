總統二輪投票不違憲！翁曉玲強硬回嗆綠營：要找碴先買我的書

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翁曉玲說，雖然總統選舉制度要修改，但不必修憲，因《憲法》原意，總統本來就要需要有過半民意支持，只是後來的《總統副總統選舉罷免法》修法後，外界解釋為相對多數即可當選，因此再修法把總統選舉改為 「二輪投票制」，不但沒有違反《憲法》增修條文，反而還更貼近行憲前期的原貌。
翁曉玲說，總統選舉二輪投票制的好處，包括可以讓許多小黨和獨立參選人有更多機會去參選和宣傳理念，選民也不必過早被迫策略性「棄保」；此外，第二輪投票鼓勵主要的在野政黨相互整合，甚可促成聯合政府，相信二輪選舉制將會促進國內政治穩定、強化執政者之民主正當性。
至於國情報告，翁曉玲也說，總統既是國家最高的行政首腦，基於責任政治和權力分立制衡原則，自應每年至立院進行國情報告，而立法院亦應肩負起監督執政者之責，不僅不能拒絕總統主動至立院來報告，而且還應當作是立院本身重要的職權、職責，每年必定邀請總統至立院來進行國情報告。
翁曉玲說，總統既然來立院進行國情報告，自然應就立委提問有不明瞭之處，進行說明。執政者應負責任的對全民和民意代表就國政方針進行溝通對話，怎可避而不答。若總統只是單純來立院宣讀國情報告，實大可不必，立法委員欲深入了解的是報告內容本身，而不是聽總統有無念錯字。至於立委詢問總統的時間長短、發言次序、政黨比例、行為規則等事項，均可經由黨團協商再進行更細緻的規範。