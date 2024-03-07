台南建案冒天坑「吞噬小貨車」！工地吊車也陷坑翻覆　驚悚畫面曝

總統二輪投票不違憲！翁曉玲強硬回嗆綠營：要找碴先買我的書

▲國民檔立委翁曉玲拋出總統大選二輪投票制，民進黨立院黨團總召吳思瑤認為問政呈現理盲、法盲、科學盲。（圖／國民黨提供）
▲國民檔立委翁曉玲拋出總統大選二輪投票制，民進黨立院黨團總召吳思瑤認為問政呈現理盲、法盲、科學盲。（圖／國民黨提供）

記者何哲欣／台北報導

國民黨新科立委翁曉玲提國會改革法案，要讓總統到立法院國情報告變常態，另外也希望總統投票變兩輪制，才能選出過半民意支持的總統。不過民進黨立委質疑翁曉玲不懂憲法，翁曉玲今（7）再嗆，「近來民進黨部分委員和綠媒人士點名本人和國民黨黨團所提出的強化國會監督法案，說是毀憲亂政，又批評我是沒專業、沒學問。面對這些指教，本人一笑置之，我的法學素養和學問，輪不到這些人來評頭論足。本人的法學著作、博士論文全部上網公開，敬請有興趣找碴的讀者，趕緊去買，庫存不多了，只是得花不少錢。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到兩輪投票，翁曉玲說，我國總統選舉採相對多數一輪投票制已近 30 年，然而，這樣選出的總統只有少數的選民支持，缺乏穩固的民意基礎，有代表性不足的問題，政府也難穩定運作。現行制度還造成選票浪費與白投的問題，到了選戰最後關頭，選民也有可能被迫「棄保」。

翁曉玲說，雖然總統選舉制度要修改，但不必修憲，因《憲法》原意，總統本來就要需要有過半民意支持，只是後來的《總統副總統選舉罷免法》修法後，外界解釋為相對多數即可當選，因此再修法把總統選舉改為 「二輪投票制」，不但沒有違反《憲法》增修條文，反而還更貼近行憲前期的原貌。

翁曉玲說，總統選舉二輪投票制的好處，包括可以讓許多小黨和獨立參選人有更多機會去參選和宣傳理念，選民也不必過早被迫策略性「棄保」；此外，第二輪投票鼓勵主要的在野政黨相互整合，甚可促成聯合政府，相信二輪選舉制將會促進國內政治穩定、強化執政者之民主正當性。

至於國情報告，翁曉玲也說，總統既是國家最高的行政首腦，基於責任政治和權力分立制衡原則，自應每年至立院進行國情報告，而立法院亦應肩負起監督執政者之責，不僅不能拒絕總統主動至立院來報告，而且還應當作是立院本身重要的職權、職責，每年必定邀請總統至立院來進行國情報告。

翁曉玲說，總統既然來立院進行國情報告，自然應就立委提問有不明瞭之處，進行說明。執政者應負責任的對全民和民意代表就國政方針進行溝通對話，怎可避而不答。若總統只是單純來立院宣讀國情報告，實大可不必，立法委員欲深入了解的是報告內容本身，而不是聽總統有無念錯字。至於立委詢問總統的時間長短、發言次序、政黨比例、行為規則等事項，均可經由黨團協商再進行更細緻的規範。

翁曉玲拋總統改2輪投票　卓冠廷：選輸質疑選贏「國民黨輸不起」

獨／拒少數總統！翁曉玲修法：總統改兩輪投票　當選至少7百萬票

翁曉玲稱質詢是「上對下」　黃智賢也不挺！怒批太民粹、自我擴權

翁曉玲拋總統改2輪投票　林楚茵批：示範超越憲法「蹭流量」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞