煎餃阿姨撞臉伍佰老師爆紅！眾瘋朝聖：樹枝孤餃　擺攤夜市神到了

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有專做美食開箱的影音創作者也發起投票表示「大家覺得有多像？」結果高達88％的人都投「超像」，影片經過瘋傳後，在Tik Tok單則影片累計高達39萬人觀看，其餘影片累積加起來，已經有80萬人看過這位「撞臉伍佰的阿姨賣煎餃」。
影片曝光後，不少網友全部笑翻表示「確定不是伍佰老師的姊姊嗎？真的超像的XD」、「老闆！來一份樹枝孤餃」、「那天經過大喊五佰，吃到隔天吃不完www」、「六百姐啦！伍佰的姊姊，真的好像喔」、「哪一家啊！想要去朝聖」、「真的像到不行，有跟阿姨買過，當時真的好奇是不是伍佰老師親戚」、「店名應該叫樹枝孤餃」；而也有網友透露「阿姨很親切，阿姨擺攤在台南武聖夜市、仁和夜市、善化夜市唷！」
素人擺攤撞臉明星不是頭一次！陸版周杰倫像到女兒認錯
@user739025487380老闆：你要多少？ 我 ：我要伍佰🤣 #伍佰 #搞笑 #cover #分享 #推薦 #熱門 #抖音爸爸別限我流 #抖音爸爸給我流量
♬ 挪威的森林 - 伍佰
而說到素人擺攤撞臉明星，最經典的就是前一陣子在大陸爆紅的一位雞蛋灌餅攤主，因為長相實在太像天王「周杰倫」，在網路上打開知名度，被粉絲封為「粥餅倫」，同樣也吸引大批粉絲前往朝聖，一探究竟本尊到底長得像不像自己熱愛的偶像。
而「粥餅倫」也接受訪問表示：「我覺得我沒有長得很像周杰倫.....很納悶大家為什麼說我很像，不過我的女兒小時候確實曾經指著周杰倫的照片喊爸爸，讓我又氣又覺得好笑」，「粥餅倫」也坦言「我只會賣餅，不要再叫我模仿周杰倫啦！我做不上來的」。