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煎餃阿姨撞臉伍佰老師爆紅！眾瘋朝聖：樹枝孤餃　擺攤夜市神到了

▲在台南夜市擺攤賣煎餃的阿姨造型、臉型撞臉「伍佰老師」爆紅，最近在社群引起討論。（圖/Tik Tok）
▲在台南夜市擺攤賣煎餃的阿姨造型、臉型撞臉「伍佰老師」爆紅，最近在社群引起討論。（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

過往有不少人素人因為與明星撞臉，因而打開知名度，繼之前有大陸雞蛋灌餅攤主長得太像周杰倫因而爆紅，如今台灣也有「明星臉素人」！近日在社群上瘋傳一位夜市煎餃阿姨的影片，因為髮型以及長相都非常神似台灣搖滾天王「伍佰老師」，讓不少人都到場朝聖拍攝影片，許多網友全笑翻表示「真的超像www店名應該改成『樹枝孤餃』，而阿姨擺攤的夜市也被公開，想必最近生意應該非常好！

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最近在Tik Tok社群上大量出現一段影片，有網友指稱去逛夜市時，意外遇到「伍佰老師在賣煎餃」，一堆人一開始信以為真，因為該攤販的阿姨不僅長相神似，那頭長髮的造型也跟伍佰老師非常相似，仔細看才發現不是本尊，而是長得非常像的素人阿姨。

▲網友目擊夜市賣煎餃的阿姨長得非常像搖滾天王「伍佰老師」，笑翻不少網友。（圖/Tik Tok）
▲網友目擊夜市賣煎餃的阿姨長得非常像搖滾天王「伍佰老師」，笑翻不少網友。（圖/Tik Tok）
有專做美食開箱的影音創作者也發起投票表示「大家覺得有多像？」結果高達88％的人都投「超像」，影片經過瘋傳後，在Tik Tok單則影片累計高達39萬人觀看，其餘影片累積加起來，已經有80萬人看過這位「撞臉伍佰的阿姨賣煎餃」。

影片曝光後，不少網友全部笑翻表示「確定不是伍佰老師的姊姊嗎？真的超像的XD」、「老闆！來一份樹枝孤餃」、「那天經過大喊五佰，吃到隔天吃不完www」、「六百姐啦！伍佰的姊姊，真的好像喔」、「哪一家啊！想要去朝聖」、「真的像到不行，有跟阿姨買過，當時真的好奇是不是伍佰老師親戚」、「店名應該叫樹枝孤餃」；而也有網友透露「阿姨很親切，阿姨擺攤在台南武聖夜市、仁和夜市、善化夜市唷！」

素人擺攤撞臉明星不是頭一次！陸版周杰倫像到女兒認錯

而說到素人擺攤撞臉明星，最經典的就是前一陣子在大陸爆紅的一位雞蛋灌餅攤主，因為長相實在太像天王「周杰倫」，在網路上打開知名度，被粉絲封為「粥餅倫」，同樣也吸引大批粉絲前往朝聖，一探究竟本尊到底長得像不像自己熱愛的偶像。

而「粥餅倫」也接受訪問表示：「我覺得我沒有長得很像周杰倫.....很納悶大家為什麼說我很像，不過我的女兒小時候確實曾經指著周杰倫的照片喊爸爸，讓我又氣又覺得好笑」，「粥餅倫」也坦言「我只會賣餅，不要再叫我模仿周杰倫啦！我做不上來的」。

因撞臉周杰倫爆紅，雞蛋灌餅攤主「粥餅倫」坦言，覺得不像。（圖／翻攝自粥餅倫Youtube）
▲大陸雞蛋灌餅攤主因為撞臉周杰倫爆紅，被網友封為是「粥餅倫」，引起廣大話題。（圖／翻攝自粥餅倫Youtube）

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