MLB／「選球機器」Joey Votto沒人要！社群模仿基努李維迷因自嘲

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Joey Votto稍早更新了他的社群媒體，畫面中可以看到他正模仿著基努·李唯一張非常有名的迷因照，這張照片是多年前基努·李唯無意間被網友捕捉到，一個人獨自坐在公園內的長椅上吃著三明治，沒整理過的外型與落腮鬍，絲毫沒有巨星該有的風采，而這張照片也被網友冠上「Sad Keanu（悲傷的基努李維）」而成為熱門梗圖。
現年40歲的Joey Votto，是在2002年大聯盟選秀會上，於第2輪第44順位被辛辛那提紅人隊選中，隨後順利完成簽約，正式進入紅人的小聯盟系統。奮戰多年之後，Votto總算在2007年站上大聯盟舞台，目前共替紅人隊效力17年，並且至今始終如一，沒有離開過紅人，儘管近幾年因傷勢與年紀影響，Joey Votto的表現逐漸退化，但是多年下來對於紅人隊的貢獻，也是有目共睹。
許多球迷也紛紛在留言區替Joey Votto打抱不平，認為他值得一個光榮的引退賽，網友紛紛在貼文寫下：「紅人沒有續留太意外了」、「誰快來把Votto簽下」、「紅人欠他一個退休及背號退休儀式」、「紅人太無情了，簽個短約讓Votto風光引退也好」
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