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泰勒絲選新加坡！大馬痛失龐大商機　專家分析被淘汰原因

▲美國流行樂天后泰勒絲在新加坡開唱，馬來西亞痛失泰勒絲演唱會，學者分析其中原因。（圖／擷取自泰勒絲IG）
▲美國流行樂天后泰勒絲在新加坡開唱，馬來西亞痛失泰勒絲演唱會，學者分析其中原因。（圖／擷取自泰勒絲IG）

國際中心賴正琳／綜合報導

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）新加坡站於3月2日、3日、4日及7日、8日、9日進行，預計將為新加坡帶來逾5億新元（新台幣117億元）的經濟效益。馬來西亞學者對於痛失泰勒絲演唱會感到相當扼腕，因為馬來西亞上次迎來泰勒絲開演唱會已是2014年，而且和新加坡擁有類似的場地條件，學者認為會喪失泰勒絲辦演唱會的機會，原因可能跟政治和宗教有關。

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根據馬來西亞媒體《南洋商報》，大馬因諸多限制而錯失良機，痛失至少「數以億令吉計算」的收入。馬來西亞入境旅遊協會（MITA）會長梁偉虹指出，大馬已被標榜為回教國，是許多海外藝人最大的考量。

她說，演唱會作為大型娛樂活動，政府是關鍵帶動者，在處理海外藝人演唱會政策上，政府有必要釋放友善和開明的態度，並且給予主辦方高度的配合。

她認為大馬具備舉辦演唱會的優勢，包括大規模的場地、國際航班眾多等等，同時也不缺主辦方，但卻輸在政府沒有借勢而上，過去一些例子如政治和宗教觀點，也是令西方歌手捨棄大馬的因素。

馬來西亞北方大學經濟系教授林福炎則說：「泰勒絲演唱會落戶在一堤之隔的新加坡，對大馬來說實在太可惜了！」

林福炎說：「大馬位置比新加坡更具優勢，也有完善和符合標準的場地設備等，然而和其他東南亞國家競爭，我國卻面對先天性上的吃虧，這裡以回教徒為主，一些極端政治考量因素促使政策保守。但我們也有自己的優勢，我們有多元種族文化，除了西方國家，我們能吸引港台藝人到來。」

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