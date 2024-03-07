MLB／大谷翔平給過天使隊機會！美媒爆料老闆不願跟進道奇7億合約

MLB／山本由伸首次聯手大谷翔平　狂失5分稱：結果不好但感覺很好

▲洛杉磯道奇山本由伸首次聯手大谷翔平，賽後談先發失掉5分感想。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇山本由伸首次聯手大谷翔平，賽後談先發失掉5分感想。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇在休賽季簽下的日籍兩大球星大谷翔平、山本由伸首度在今（7）日熱身賽同台。前一戰繳出先發2局飆3次三振無失分的山本由伸，面對芝加哥白襪打線遭遇控球亂流，主投3局就被敲6支安打失掉5分，期間還送了對手3次保送，賽後訪問時山本由伸坦言，自己本場控球不佳但後續有逐漸找回手感，雖然投球結果不好，但以熱身賽而言是個好的嘗試。

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山本由伸本場先發開局就不順，1局下就讓白襪輪了8個打次，共被敲出3支安打、投出2次保送，失掉3分。第2局逐漸回穩飆出2次三振，未有失分，但3局下再次遭到白襪打線安打串連失分，3局內被白襪攻下5分，最終道奇在4局上換投，山本由伸完成投球任務。

根據日本媒體《體育日本》針對山本由伸的訪問中，談到自己本場比賽的表現他認為：「雖然投球狀態不是很好，投出了太多壞球，但中間也做出了各種嘗試，雖然以結果來說看起來並不太好，但以熱身賽來說感覺很好。」

同時，針對自己前幾局的亂流，山本由伸也透露：「第1局的投球結果很糟糕，但從第2、3局開始有漸漸投出比較好的球，雖然總共丟掉5分，但我感覺沒有這麼糟糕，整體來說是有所收穫的。」

對於首度和大谷翔平聯手登場，山本由伸則回應道：「今天球隊的打擊陣容也表現得很好，所以我希望自己可以更加集中並投出更好的比賽內容。」

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