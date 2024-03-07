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見台南天坑新聞傻眼了！一隻阿圓：這我家　爸爸嘆「越來越嚴重」

▲滑到台南天坑新聞，一隻阿圓傻眼表示是自己的老家，家人一度嘆情況嚴重。（圖／一隻阿圓IG）
▲滑到台南天坑新聞，一隻阿圓傻眼表示是自己的老家，家人一度嘆情況嚴重。（圖／一隻阿圓IG）

記者楊穎軒／綜合報導

台南中西區五妃街某工地前昨（6）日下午出現巨大「天坑」，1輛小貨車當場掉進坑洞，大型吊車救援時又傾斜應聲倒塌，重重砸在大馬路上，整隻吊臂橫躺西門路，造成交通號誌毀損，現場尖叫聲四起，YouTuber一隻阿圓看到新聞傻眼直呼：「這我家欸...」家人也憂心表示情況越來越嚴重。

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▲台南五妃街驚見天坑。（圖／市府提供）
▲台南五妃街驚見巨大天坑。（圖／市府提供）
▲台南驚見天坑。（圖／翻攝記者爆料網、網友提供）
▲重型吊車吊起被吞噬的小貨車時，傾斜倒下。（圖／記者爆料網、網友提供）
一隻阿圓昨晚在IG限時動態貼出天坑的照片，並圈出坑洞旁的一處民宅，寫下：「什麼...我傻眼，台南的同學都知道這我家欸...」家人在家族群組回報現場狀況，感嘆：「不是...怎麼越來越嚴重？」阿圓呼籲不要靠近五妃街和西門路，透露市府人員正在灌水泥，住家斷水，「目前剩阿嬤住老家，我爸也在處理中...希望一切平安！」

▲一隻阿圓老家就在天坑後方。（圖／一隻阿圓IG）
▲一隻阿圓老家就在天坑後方。（圖／一隻阿圓IG）
▲一隻阿圓分享五妃街天坑現場照片。（圖／一隻阿圓IG）
▲一隻阿圓分享五妃街天坑現場照片。（圖／一隻阿圓IG）
▲一隻阿圓家人回報天坑排除進度。（圖／一隻阿圓IG）
▲一隻阿圓家人回報天坑排除進度。（圖／一隻阿圓IG）
據了解，該處營建工地旁疑似因為建商施工時掏空道路，才會導致路面大面積塌陷，形成大坑洞，台南市府工務局第一時間勒令工地停工，將進一步調查釐清事故發生的原因，所幸這起意外未造成任何人員傷亡，而經過一夜搶救，副市長趙卿惠表示，西門路已經恢復通車，五妃街的坑洞待土方填滿，預計近中午時恢復雙向通車。

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