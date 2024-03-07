台積電ADR創高！市值居全球第10 今股價768天價、市值逼近20兆元
台積電ADR昨日漲近5%，衝上歷史新高價位，來到141.57美元。外媒網站統計，台積電全球市值居第10大企業，與排名第11的博通（Broadcom）市值相差逾1000億美元。而台積電今（7）日股價也發威，早盤大漲32元，站上760元大關，來到768元新天價，市值也衝上19.9億元，逼近20兆元。
記者許家禎／台北報導
台積電昨日ADR開高走高，終場漲6.6美元，漲幅4.9%，收在歷史新高141.57美元，突破2022年1月14日140.66美元的紀錄，算算年初以來漲幅來到36%，與去年一整年近40%的漲幅差不多，公司市值也增加到7343億美元，約新台幣23兆元。
根據網站Companiesmarketcap統計，台積電市值力守7000億美元，居全球第10位，與排名第11的博通（Broadcom）市值相差逾1000億美元。目前全球市值前9大企業分別為微軟、蘋果、輝達、沙烏地阿美石油公司、亞馬遜、Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta、波克夏海瑟威、禮來。
而台積電今日股價再點火，以755元開出後節節攀升，9點半過後大漲32元，站上760元大關，來到768元新天價，算算今年以來台積電股價從590多元迄今，漲幅28.5%，若時間拉長到一年，漲45%以上，從524元來到768元，市值從13.5兆元來到19.9兆元。