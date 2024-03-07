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7-11招牌、麥當勞雞塊盒都有「R」！真實用途曝光　網狂讚長知識

▲7-11到處都有，你是否曾經注意過招牌上面，除了商家名稱外，還有一個小小英文字母「R」呢？（圖/記者葉政勳攝）
▲7-11到處都有，你是否曾經注意過招牌上面，除了商家名稱外，還有一個小小英文字母「R」呢？（圖/記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣品牌眾多，每家企業打出知名度做出自己的口碑，其不僅是商品有代表性，招牌也會深刻的被記憶，然而你是否發現，台灣超商龍頭7-11的招牌上，又或者是麥當勞的雞塊盒上，都有一個神秘的英文符號「R」呢？最近就有行家解答這個英文符號的用途即是代表「已經是被註冊的有效商標」，引起網友廣大迴響。

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Tik Tok 頻道「金銳商標」日前發布影片表示「為什麼麥當勞雞塊盒上面會有一個英文字母R呢？如果說招牌或者包裝上面有R的話，表示這個商標已經註冊了；如果說是TM的話，表示這個商標正在註冊當中」。金銳商標提到「各位早餐店的老闆可就要注意了！如果你的菜單上有『麥克雞塊』品項的話，一不小心你就侵權了，如果你現在有這個問題，趕緊更新你的菜單資訊哦！」

▲麥當勞的雞塊盒子上面仔細看右下角，都有一個小小的英文字母「R」字。（圖/記者蕭涵云攝）
▲麥當勞的雞塊盒子上面仔細看右下角，都有一個小小的英文字母「R」字。（圖/記者蕭涵云攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！長知識了」、「我到現在才知道那個R的意思，長知識了」、「真的有很多早餐店有麥克雞塊耶！老闆麥擱鬧啊」、「....還蠻多連鎖早餐店偷渡麥克雞塊在菜單上的耶」、「抓到！某間知名連鎖的菜單有麥克雞塊喔！」

不只麥當勞雞塊盒有！7-11招牌上也出現「R」字

事實上，這個「R」字就是表示「已完成註冊的商標」，所以在7-11的招牌「7-ELEVEN」的底下仔細看，也能看到這個小圓圈內寫「R」的圖案，其他人可是不能隨意使用這個商標名稱的。

而在台灣商標法中，其實不強制權利人使用商標時應該加上「R」的符號，但如果將該符號使用在未註冊的商標上，構成偽造或不實，可能會觸犯其他法律的處罰規定哦！因此正確使用並且理解註冊商標符號也是非常重要的事情。

▲7-11的招牌右下角就有出現英文字母「R」，表示這個商標是已經註冊完成的。（圖/記者葉政勳攝）
▲7-11的招牌右下角就有出現英文字母「R」，表示這個商標是已經註冊完成的。（圖/記者葉政勳攝）
商標符號很重要！R®、TM™、C©代表意思一次看懂

一、如果在招牌或者包裝上看見「®」的符號：表示「Registered Trademark」，屬於商標符號，意指該商標已經完成註冊，享有商標專用權。

二、如果在招牌或者包裝上看見「TM」的符號，表示「Trademark」，屬於商標符號，用於表示圖示是一個商標，但是商標並未註冊或者在申請當中。但須注意，由於未完成註冊，並不享有法律保護仍然有被搶先註冊的風險。

三、如果在招牌或者包裝上看見「©」的符號，表示「Copyright」，屬於著作權符號，表示受到版權保護，可以視為是正版的一種標記，在許多授權商品與出版物上都會看到此標記。


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