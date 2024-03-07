7-11招牌、麥當勞雞塊盒都有「R」！真實用途曝光　網狂讚長知識

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇！長知識了」、「我到現在才知道那個R的意思，長知識了」、「真的有很多早餐店有麥克雞塊耶！老闆麥擱鬧啊」、「....還蠻多連鎖早餐店偷渡麥克雞塊在菜單上的耶」、「抓到！某間知名連鎖的菜單有麥克雞塊喔！」
不只麥當勞雞塊盒有！7-11招牌上也出現「R」字
事實上，這個「R」字就是表示「已完成註冊的商標」，所以在7-11的招牌「7-ELEVEN」的底下仔細看，也能看到這個小圓圈內寫「R」的圖案，其他人可是不能隨意使用這個商標名稱的。
而在台灣商標法中，其實不強制權利人使用商標時應該加上「R」的符號，但如果將該符號使用在未註冊的商標上，構成偽造或不實，可能會觸犯其他法律的處罰規定哦！因此正確使用並且理解註冊商標符號也是非常重要的事情。
商標符號很重要！R®、TM™、C©代表意思一次看懂
一、如果在招牌或者包裝上看見「®」的符號：表示「Registered Trademark」，屬於商標符號，意指該商標已經完成註冊，享有商標專用權。
二、如果在招牌或者包裝上看見「TM」的符號，表示「Trademark」，屬於商標符號，用於表示圖示是一個商標，但是商標並未註冊或者在申請當中。但須注意，由於未完成註冊，並不享有法律保護仍然有被搶先註冊的風險。
三、如果在招牌或者包裝上看見「©」的符號，表示「Copyright」，屬於著作權符號，表示受到版權保護，可以視為是正版的一種標記，在許多授權商品與出版物上都會看到此標記。