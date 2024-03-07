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迎38婦女節！到飯店吃飯賺優惠　3位女性吃到飽打8折、第2人38折

▲明天就是3月8日國際婦女節，不少飯店的餐廳都推出女性專屬優惠，像是現在正推出草莓季的台北新板希爾頓酒店「悅市集自助餐廳」，每週三及3月8日當天午晚餐期凡兩位女性用餐，第二位38折。（圖／凱撒集團提供）
▲明天就是3月8日國際婦女節，不少飯店的餐廳都推出女性專屬優惠，像是現在正推出草莓季的台北新板希爾頓酒店「悅市集自助餐廳」，每週三及3月8日當天午晚餐期凡兩位女性用餐，第二位38折。（圖／凱撒集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

明天就是3月8日「國際婦女節」（International Women’s Day），針對3月專屬於每位女神的節日，多家飯店的餐廳都推出女性獨有優惠。像是高雄與台北兩家萬豪酒店都推出吃到飽餐廳有打8折、88折的優惠。台北萬豪酒店不分平假日於館內六間餐廳，都享指定餐飲優惠；台北凱撒大飯店則有第二位女性享38折優惠、台北凱達大飯店祭出四人同行一人免費；六福萬怡則是穿著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項最優是獲得第二人僅38元的優惠。

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📍台北萬豪酒店
即日起～3月15日期間推出「女神同行．豪寵妳」活動，不分平假日於館內六間餐廳享指定餐飲優惠。像是Garden Kitchen於午間餐期用餐，四人同行且有女性同桌用餐，該桌享88折優惠。挑高九米九大廳酒吧Lobby Lounge，女性賓客享期間限定「莓好繽菓」草莓下午茶 88折優惠。20樓高空酒吧INGE’S Bar& Grill則推出限定女力特調每杯500元+10%。

即日起至3月15日期間Garden Kitchen、Lobby Lounge、KOUMA日本料理小馬、Mark’s Teppanyaki、宴客樓中餐廳、INGE’S Bar& Grill女性賓客消費皆享指定氣泡酒單杯買一送一。

▲台北萬豪酒店3月15日前，到Garden Kitchen於午間餐期用餐，四人同行且有女性同桌用餐，該桌享88折。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲台北萬豪酒店3月15日前，到Garden Kitchen於午間餐期用餐，四人同行且有女性同桌用餐，該桌享88折。（圖／台北萬豪酒店提供）
📍台北凱撒大飯店
Checkers自助餐廳平日晚餐時段，兩位女性同行用餐，第二位享38折優惠，每位原價1,197元、折扣後等同每位只要859元起，每日限量38組。王朝中餐廳用餐同桌只要有女性賓客，即可享38元加購原價165元的熱門港點叉燒酥乙份。

▲台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳平日晚餐時段，兩位女性同行用餐，第二位享38折優惠。（圖／凱撒集團提供）
▲台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳平日晚餐時段，兩位女性同行用餐，第二位享38折優惠。（圖／凱撒集團提供）
📍板橋凱撒大飯店
蓮花泰式餐廳推出特調飲品買一送一，拍照打卡分享於臉書再加贈泰式露楚限定甜點。

📍台北凱達大飯店
百宴自助餐廳的「女神同行」優惠活動，祭出限平日四人同行一人免費之優惠，平日午晚餐每人只要918元起，臉書打卡贈送古早味彈珠汽水，消費滿3,000元還可參加抽獎活動。

▲台北凱達大飯店百宴自助餐廳的「女神同行」優惠活動，祭出四人同行一人免費之優惠。（圖／凱撒集團提供）
▲台北凱達大飯店百宴自助餐廳的「女神同行」優惠活動，祭出四人同行一人免費之優惠。（圖／凱撒集團提供）
📍台北新板希爾頓酒店
悅市集自助餐廳於每週三及3月8日當天午晚餐期，凡兩位女性用餐，原價每位1,188元，優惠可享第二位38折、平均每人853元，或是同桌用餐只要有女性賓客即享整桌85折。悅市集自助餐廳目前有草莓季，於甜點餐檯供應多達七款粉系草莓甜點。而青雅中餐廳限定期間推出手工港點，包含女神菊花酥、娘子桂花凍、菊花炸春捲及玫瑰花蝦餃，每份120元起至280元，如同宮殿點心般的精緻造型必會成為來店打卡熱門點。

📍六福萬怡
位在南港車站四鐵交匯的台北六福萬怡酒店即日起～3月31日推出一系列寵愛女王活動，吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」於平日午餐推出「致敬女王」活動，凡著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂獎項分別為第二人38元優惠、第二人38折、第二人5折，通通有獎。而敘日全日餐廳餐檯也同步推出多款以香氣馥郁的大湖香水草莓入饌的夢幻甜品，包含粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔及焦糖草莓布蕾等，享受莓好又甜蜜的女王月。

▲六福萬怡內吃到飽餐廳敘日全日餐廳，現正舉辦草莓甜點季，並於平日午餐推出「致敬女王」活動，凡著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項最優為第二人38元。（圖／六福萬怡提供）
▲六福萬怡內吃到飽餐廳敘日全日餐廳，現正舉辦草莓甜點季，並於平日午餐推出「致敬女王」活動，凡著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項最優為第二人38元。（圖／六福萬怡提供）


📍高雄洲際酒店
位於酒店一樓的SEEDS大地義式餐廳亦於3月8日以「大地女神節」回饋賓客，所有用餐賓客皆招待Prosecco義式氣泡酒一杯及指定甜點一份，同時為女性賓客準備驚喜花束贈禮。

📍台南大員皇冠假日酒店
即日起至2024年3月31日，推出【女神至上】系列美食，包括煉‧瓦的「芳春 鐵板燒套餐」，每套2,880元，主廚在桌邊即場烹調各式新鮮食材，能讓用餐體驗增添獨特。另外還有289BAR的「榛果玫瑰巧克力塔」5吋原價680元，只要3天前預訂即可享599元甜蜜價。

▲台南大員皇冠酒店的289BAR推出「榛果玫瑰巧克力塔」5吋原價680元，只要3天前預訂即可享599元甜蜜價。（圖／台南大員皇冠提供）
▲台南大員皇冠酒店的289BAR推出「榛果玫瑰巧克力塔」5吋原價680元，只要3天前預訂即可享599元甜蜜價。（圖／台南大員皇冠提供）
📍高雄萬豪酒店
9樓的吃到飽餐廳「豪享自助餐廳」3月1日至3月29日，每週一至週五的午、晚餐時段，當組訂位中每滿三位女性賓客(須年滿12歲) 同行，該三位賓客即享有8折優惠 (須另加原價一成服務費)，平均每位828元起。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲迎接3月女人月，高雄萬豪酒店推出女性賓客專享餐飲優惠，3月1日～3月29日的平日，三位女性同行至豪享自助餐廳用餐享8折。（圖／高雄萬豪提供）
▲迎接3月女人月，高雄萬豪酒店推出女性賓客專享餐飲優惠，3月1日～3月29日的平日，三位女性同行至豪享自助餐廳用餐享8折。（圖／高雄萬豪提供）

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