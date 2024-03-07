迎38婦女節！到飯店吃飯賺優惠　3位女性吃到飽打8折、第2人38折

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即日起～3月15日期間推出「女神同行．豪寵妳」活動，不分平假日於館內六間餐廳享指定餐飲優惠。像是Garden Kitchen於午間餐期用餐，四人同行且有女性同桌用餐，該桌享88折優惠。挑高九米九大廳酒吧Lobby Lounge，女性賓客享期間限定「莓好繽菓」草莓下午茶 88折優惠。20樓高空酒吧INGE’S Bar& Grill則推出限定女力特調每杯500元+10%。
即日起至3月15日期間Garden Kitchen、Lobby Lounge、KOUMA日本料理小馬、Mark’s Teppanyaki、宴客樓中餐廳、INGE’S Bar& Grill女性賓客消費皆享指定氣泡酒單杯買一送一。
📍台北凱撒大飯店
Checkers自助餐廳平日晚餐時段，兩位女性同行用餐，第二位享38折優惠，每位原價1,197元、折扣後等同每位只要859元起，每日限量38組。王朝中餐廳用餐同桌只要有女性賓客，即可享38元加購原價165
📍板橋凱撒大飯店
蓮花泰式餐廳推出特調飲品買一送一，
📍台北凱達大飯店
百宴自助餐廳的「女神同行」優惠活動，祭出限平日四人同行一人免費之優惠，平日午晚餐每人只要918元起，臉書打卡贈送古早味彈珠汽水，消費滿3,000元還可參加抽獎活動。
📍台北新板希爾頓酒店
悅市集自助餐廳於每週三及3月8日當天午晚餐期，凡兩位女性用餐，原價每位1,188元，優惠可享第二位38折、平均每人853元，或是同桌用餐只要有女性賓客即享整桌85折。悅市集自助餐廳目前有草莓季，於甜點餐檯供應多達七款粉系草莓甜點。而青雅中餐廳限定期間推出手工港點，包含女神菊花酥、
📍六福萬怡
位在南港車站四鐵交匯的台北六福萬怡酒店即日起～3月31日推出一系列寵愛女王活動，吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」於平日午餐推出「致敬女王」活動，凡著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項分別為第二人38元優惠、第二人38折、第二人5折，通通有獎。而敘日全日餐廳餐檯也同步推出多款以香氣馥郁的大湖香水草莓入饌的夢幻甜品，包含粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔及焦糖草莓布蕾等，享受莓好又甜蜜的女王月。
📍高雄洲際酒店
位於酒店一樓的SEEDS大地義式餐廳亦於3月8日以「大地女神節」回饋賓客，所有用餐賓客皆招待Prosecco義式氣泡酒一杯及指定甜點一份，同時為女性賓客準備驚喜花束贈禮。
📍台南大員皇冠假日酒店
即日起至2024年3月31日，推出【女神至上】系列美食，包括煉‧瓦的「芳春 鐵板燒套餐」，每套2,880元，主廚在桌邊即場烹調各式新鮮食材，能讓用餐體驗增添獨特。另外還有289BAR的「榛果玫瑰巧克力塔」5吋原價680元，只要3天前預訂即可享599元甜蜜價。
📍高雄萬豪酒店
9樓的吃到飽餐廳「豪享自助餐廳」3月1日至3月29日，每週一至週五的午、晚餐時段，當組訂位中每滿三位女性賓客(須年滿12歲) 同行，該三位賓客即享有8折優惠 (須另加原價一成服務費)，平均每位828元起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！