楊紫瓊心碎！主演影集《孫家兄弟》1季就腰斬 她沉痛嘆難以理解
61歲影后楊紫瓊去年以電影《媽的多重宇宙》，風光拿下奧斯卡影后，成為首位奪下奧斯卡影后的華裔演員，被封為「華人之光」，之後又與男友、法拉利前總裁尚陶德（Jean Todt）完成婚禮。不過她似乎也難逃「小金人魔咒」，近期她主演的美國劇集《西遊ABC》（American Born Chinese）和《孫家兄弟》（The Brothers Sun），都只播出一季，沒有續拍第二季，對此她發文表示「心碎了。」
記者薛羽彤／綜合報導
楊紫瓊去年主演的動作喜劇《西遊ABC》播出後反應不如預期，上架後半年，片商就宣布沒有下一季。而1月初楊紫瓊主演的Netflix影集《孫家兄弟》，儘管在台灣Netflix排行榜上表現不俗，全球各地排行也曾名列前茅，然而首季8集完結後，Netflix宣布放棄開拍第二季。
對此，楊紫瓊昨（6）日在社群上發文表示，「心碎了...難以理解是什麽原因...無論如何，我非常以《孫家兄弟》劇組家庭以及我們呈現給世界的內容為傲，昂首前行。」粉絲聽聞也紛紛為她加油打氣，肯定她的作品，「我現在很生氣！節目很棒、很有趣，而且收視率很高，真是不公平 」、「這是一個好表演！我也為這個感到難過」、「如果艾蜜莉在巴黎可以續約四季，那沒有理由為何《孫家兄弟》不能」、「我對 Netflix 好失望，我想看《孫家兄弟》下一季。」
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