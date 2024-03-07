華爾街傳奇投資人示警！發生「經濟衰退」概率高　美股恐暴跌30%

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席林預測指出，標普500指數的席勒本益比（Shiller price-earnings ratio）比起長期平均高出45%，這顯示出美股被高估。席林提到，少數幾支股票構成了股市當前價值的很大一部分，這種過度集中的狀況「總是危險的」，因為這表明「投資者真的不喜歡股票市場的其他部分，因此也不喜歡整體經濟。」
席林警告，「這是一個投機性極強的市場」，並將當今的「科技七巨頭」與1970年代的「亮麗50」（Nifty Fifty）泡沫進行比較。他警告標普500可能會下跌20%至30%，跌幅甚至可能更大，該基準指數可能會跌破3500點，較目前的約5100點的水平相比，暴跌32%。
席林是美林證券（Merrill Lynch）第一位首席經濟學家，並於1978年成立了自己的經濟諮詢和投資諮詢公司。他在過去40年中多次作出精準的市場預測因而聞名，包括2008年的金融危機等。
而這並非席林第一次做出類似警告，他在3月時表示，比特幣是「純粹的投機工具」，並稱「猖獗的投機行為注定要大幅下挫。」
席林拋出了一系列的危險訊號，指出經濟衰退即將來臨。他指出，包括領先經濟指數（Leading Economic Index）持續下滑、住房開工受到壓力、消費者信心和需求減弱、小企業縮減招募計畫、勞動力市場走軟，以及聯準會將利率從2022年幾乎為零提高到去年夏天已經超過5%。
回顧過去七次經濟衰退，席林強調，經濟衰退平均發生在聯準會開始升息後的26個月。他表示，自本輪首次加息以來已經過了約莫兩年，這顯示「經濟即將陷入低迷」。他補充稱，「經濟衰退的可能性非常大。」並提到自二戰以來只有1次軟著陸。
不過席林預計，美國經濟崩潰還需要時間。近年來，企業在面臨勞動力短缺後一直未裁員，而消費者則透過利用疫情期間儲蓄，還有創紀錄的信用卡債務來維持支出。