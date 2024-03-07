台股創高只靠2大哥 中小型股其實全臉綠！2族群扯後腿
聯準會主席鮑爾聽證會釋降息好消息，激勵美股大漲，再加上輝達、超微等科技股價續漲，台北股市今（7）日開高走高，早盤一度漲近300點，來到19794點，靠的就是台積電與聯發科，這兩2大權值股就貢獻大盤超過230點，再加上還有日月光與長榮撐盤。但中小型股的櫃買指數卻從9點半過後急跌，許多都是漲多拉回，尤其散熱與重電族群跌最多。
記者許家禎／台北報導
美國聯準會主席鮑爾赴國會發表經濟證詞時稱，2024年「某個時候」可能會降息。美股主要指數聞訊皆走揚，另外，輝達股價漲逾3%，再創新高來到887美元。超微、美超微也漲2到3%多，台積電ADR也大漲4.9%，收在141.57美元。
受到美股與美國科技股激勵，台北股市今日開高走高，早上9點半過後一度漲近300點，來到19794點再創新高。權值王台積電也發威，股價站上760元大關，來到768元新天價，漲3%，市值逼近20兆元。聯發科也點火，早盤最高來到1260元同樣創新猷，漲幅3%以上。
台積電與聯發科兩檔就貢獻大盤超過230點，其他還有日月光、鴻海與長榮走高帶動撐盤，但扣除掉這幾檔，台股卻由紅翻黑，以中小型為主的櫃買指數，9點半過後急墜，10點過後跌0.8%。
其中，散熱與重電族群扯後腿成重災區漲多拉回。像是雙鴻、奇鋐、安鈦克、建準跌2到5%，矽光子正淩、訊芯-KY、聯鈞跌1到2%。電力供應世紀鋼、亞力、中興電、盛達、樂事綠能跌2到6%之間。