遭綠媒攻擊！立委抱不平、質疑有政治因素　唐鳳認：有政治壓力

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《自由時報》上月連續2天全版報導唐鳳刁難與限制「深度偽造影音分析」與偵測假訊息等有關數個業務，並指出數位部將任務丟回行政院，資安署倒退成資安處，引述政院官員說法，常聽到業界抱怨，資安署不是用法規限制為由，就是以「無法指揮」其他部會等為由，推託說「這不是它的事」，將資安的事情又丟回行政院。
林國成質詢時說，從來沒有看過「綠營的媒體」攻擊「綠營的政務官」，且還不只一篇報導，他直覺認為「部長（唐鳳）是得罪什麼人？」若報導為真，那沒話講，但若是假的就是假新聞，想知道這其中是否政治因素？
唐鳳回應，「感謝《自由時報》」。林國成聞言說，「我要代替你平反」把問題找出來，到底有沒有政治因素？
唐鳳表示，主要分為2個層面，其一數位部有些作法、政策，確實需要時間才能看到成效，此時就會有政治壓力，比如民間對於數位部打詐的想法，可能覺得數位部主管的地方做的還行，但為何不去處理網路廣告平台，這部份很感謝《自由時報》給版面，讓數位部能予以回應。
唐鳳指出，其二，有些報導內容確實與事實不符，數位部也有透過平衡報導、發新聞稿澄清。
林國成表示，究竟是事實還是修理、就像你是資訊天才還是蠢材，兩者之間都是一線之隔，之所以用質詢時間讓唐鳳去解釋，是因為「好的人才，不要讓人家抹黑」，媒體報導說唐鳳的回應是「中國假訊息以及認知作戰」與「破壞台美相關合作」，這是很嚴厲的指控，是不是假新聞？
唐鳳說，這部分指控不是真的，但並非假新聞，也有可能是媒體誤解他的意思。
林國成怒批，「我為你打抱不平耶，到底是默認，還是不想幹了，所以無所謂，什麼樣的心態，你個人事小，但數位部同仁被抹黑、被栽贓事大」，提醒唐鳳，政務官來去自如，但不能讓同仁蒙受不白之冤，同仁的清白更重要。
唐鳳回應，新聞見報當天，都有立刻發新聞稿說明、澄清，也同意委員的看法，會維護同仁的清白。