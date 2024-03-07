「誠實」軍官網友不誠實　婦匯款繳關稅遭警識破

高雄市1名徐姓女子(69歲)兩年前在臉書認識一名自稱「誠實」的美國華僑目前在非洲南蘇丹擔任軍官，認識至今僅用通訊軟體聊天，近日網友以女子生日將近為由，買衣服及手機當生日禮物，表示要匯款新臺幣五萬元關稅至指定帳戶，禮物才能抵達臺灣。所幸被熱心郵局行員與員警發現，徐女才打消匯款念頭。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局鹽埕警分局建國四路派出所副所長梁世鴻、警員曾靖娟，前(5)日擔服12-14時巡邏勤務，於12時05分許時接獲鹽埕區府北路郵局通報，稱有一名女子欲匯款至海外帳戶疑似遭詐騙，員警獲報後立即前往了解。
經調查發現，，網友「誠實」表示匯款新臺幣五百元亦可順利通關，雖然徐女表示，身上未有新臺幣五萬元，網友「誠實」仍表示要匯款新臺幣五萬元關稅至指定帳戶，禮物才能抵達臺灣。徐女不疑有他前往郵局臨櫃匯款，郵局行員發現該帳戶為海外帳戶，覺得有異而通知員警到場，經員警向女子分析，對方前後要求之海關稅落差過高，且匯款帳戶在泰國並非國內銀行，顯為詐騙手法。
鹽埕警分局呼籲，假交友真詐財案件層出不窮，與網友聊天時的甜言蜜語，都可能只是另有所圖的美麗謊言，尤其言談間如有涉及金錢更應格外提高警覺，謹慎查證，切勿貿然轉帳匯款，如有疑慮，可撥打165反詐騙專線，或至鄰近派出所請求警方協助，以免傷財又傷心。