日前官房長稱「兩岸開戰不該期待協防」！邱國正：自己國家自己救
日本防衛廳前官房長柳澤協二日前來台演講。對於「台灣有事，日本有事」的觀點，他表示不能苟同，認為一旦兩岸爆發戰爭，若協防台灣，日本可能面臨重大的損失，台灣不應該期待日本協防台灣。對此，國防部長邱國正今（7）日表示，從未期待協防，再度重申「自己國家自己救」。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部報告業務概況，並備質詢。會前媒體詢問中國國防預算7.3兆一事，邱國正直言，中共軍費確實上升很多，跟往年比較都是持續增加，人員倍多、作為倍多，這也必然，跟我國來講，任何軍費投資必須考量敵情、財力跟國力，多方面考量，國軍第一考量就是不做軍備競爭，也沒有這必要，敵大我小、敵強我弱是不爭的事實，唯一方法就是強化自身。
邱國正表示，軍購延宕部分，國外採購有困難度，十年建軍構想需要提前，現在也在做了，講真話，目前進展還蠻順利，看到年限也許覺得很慢，實際上都經過長久努力，按照進度再走，不會有這個問題。
針對日本防衛省前官員指出，兩岸開戰不該期待協防，邱國正回應表示，我方從未期待哪個國家，自己國家自己救講過多少次？沒有必要看別國的講法改變自己，不做任何依賴，沒有任何一個想定是外援來了怎麼做，自己國家自己救，這點絕對不會改變。