MLB／道奇「MVP」打線大谷翔平、貝茲、弗里曼3人年薪合計18.6億
洛杉磯道奇（MLB）在2月展開熱身賽，「MVP」打線大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）在比賽中展現恐怖火力。今（7）日在先發山本由伸3局丟掉5分的狀況下，Freddie Freeman也挺身轟出滿貫全壘打，帶領道奇逆轉勝芝加哥白襪。組成如此幾乎毫無空檔的打線，也讓道奇光是這3人今年就要付出約5,900萬美金（約新台幣18.6億元）的年薪。
記者林之越/綜合報導
大谷翔平在以10年7億美元（約220億新台幣）破紀錄天價合約加盟道奇後，加上原先的Mookie Betts、Freddie Freeman組成「MVP打線」，因為3人都曾經拿過MVP獎項。在薪資部分，Mookie Betts加上合約獎勵的部分，今年將領到3,000萬美金的年薪，而Freddie Freeman的年薪也有2,700萬美金。
雖然大谷翔平和道奇隊簽下多達6.8億美元是延遲支付，每年只領200萬美元底薪，但「MVP打線」三人合計還是來到5,900萬美金（約新台幣18.6億元）的超高年薪，也只有道奇隊這類頂級豪門球隊才能支付的起，更不用說道奇在投手端也是大手筆補強，甚至還簽下日籍強投山本由伸，
目前依照道奇隊熱身賽安排，由Mookie Betts擔任開路先鋒，大谷翔平繼續打第二棒，而Freddie Freeman則是排第三棒。希望Freddie Freeman以豐富的經驗和打擊能力來保護大谷翔平，對於棒次順序，Freeman表示自己並不在意，最重要的是讓每一位球員都能發揮出最大的效益。
教頭Roberts也曾在採訪中興奮表示：「身為總教練，當你嘗試排定一個先發打序，然後看到大谷翔平、Freeman、Betts這三個名字時，你的臉上就會閃閃發光。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁