彰化姊妹遭撞搶救15天！10歲姊姊對刺激有反應 昏迷指數提升到6
彰化伸港鄉日前發生一起嚴重車禍，當時陳姓3姊弟過馬路慘遭一名無照老翁駕駛休旅車撞飛，雖就讀小學的弟弟僅受輕傷，但2名姊姊卻雙雙呈現昏迷，今（６）日院方傳來好消息，10歲姊姊完成頸椎手術後，雙腳刺激均有反應，昏迷指數從3提升到6；至於在彰基醫院救治的９歲妹妹則是水腫狀況改善，不過意識狀況和神經功能都尚未恢復。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，陳姓3姊弟上月22日傍晚行經建國路、美港公路三段時，在行人穿越道上遭無照駕駛的蕭姓老翁撞飛，警消趕抵時，2姊妹一度失去呼吸心跳，雖送往醫院後恢復生命跡象，但2人仍陷入昏迷，至於年紀最小的弟弟則僅有腳部受傷，後續已返家休養。
彰化秀傳醫院表示，昨天對姊姊實施頸椎手術以治療頸椎顱底脫位，今天測試時發現她雙腳世均均有反應，因此昏迷指數進步到６，雖然還沒清醒，但醫護人員對此都十分振奮，明天預計施打幹細胞，希望能進一步對腦幹及頸椎的損傷有所幫助。
至於在彰化基督教醫院救治的9歲妹妹，昨天拔除左邊胸管，目前水腫部分已有改善，升壓劑僅剩下一線低劑量給予，且是最小劑量，不過意識狀況、神經功能都還沒有恢復。