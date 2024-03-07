弭民怨！政院拍板交通違規新制　輕微違規10樣態不得檢舉

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交通部指出，鑑於民眾檢舉制度已悖離當初彌補警力不足立法目的，而記點制度亦因道路實際環境配套措施尚未完備衍生實務問題，有檢討修正必要。
交通部廣納社會各界意見檢討修法，行政院會今日《道路交通管理處罰條例》修法草案，包括第7條之1、第63條、第63條之2修正草案。
修正重點中，第7條之1，最高罰鍰1200元以下輕微違規限縮不予民眾檢舉，項目包括機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽（第31條第6項）；騎機車手持行動電話通話 （第31條之1第2項）；汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全(第31條之1第3項)。
此外包括，倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引（第50條第2、3款）；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車（第55條第1項第1款）；在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車（第55條第1項第2款）；不依順行方向或併排臨時停車（第55條第1項第4款）。
另在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車（第56條第1項第1款）；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車（第56條第1項第3款）；於身心障礙專用停車位違規停車。（第56條第1項第10款）
交通部說明，修正第63條部分，當場舉發案件始予記點，逕行舉發（包含科技執法及民眾檢舉案件）不予記點。自費參加講習扣抵違規點數2點，由1年1次為限提高至1年2次（4點）；修正第63條之2配合修正條文第63條，刪除有關逕行舉發案件記違規點數規定。
交通部說明，本次修法雖限縮部分輕微違規項目不予民眾檢舉，但不會因此而降低執法強度，也不會有處罰漏洞；各類駕駛人如有違反道路交通管理規定之違規行為，均須處罰鍰，並依情節依條例規定併受道路交通安全講習、吊扣或吊銷駕駛執照等之處罰。