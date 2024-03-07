《CoCo都可》X《純在》！ 推出聯名飲品「純在青芭樂檸檬綠」

純在芭樂 補充維他命C鮮喝尚青 我是廣告 請繼續往下閱讀 CoCo都可X純在 首次聯手推出芭樂飲品「純在青芭樂檸檬綠」，二大品牌最「鮮」原料，立馬補充維他命C! 飲品中珍珠芭樂的清甜完美融合茉莉綠茶及中和檸檬酸度，一種自帶清甜水果香味，清涼又解渴，清爽的香氣，微酸中帶有檸檬清香，清爽不膩口，非常適合春、夏飲用。尤其是愛美的女生更需要來一杯，含有豐富的維他命C水果組合，讓你喝下的不是飲品而是人人稱羨的美容飲品啊!▲《純在》X《芭樂檸檬綠》。（圖／品牌提供）「純在青芭樂檸檬綠」用喝的 讓你立馬補充芭樂維他命C「純在青芭樂檸檬綠」使用台灣在地珍珠芭樂採用HPP超高壓保鮮技術原汁原味鮮榨，呈現台灣珍珠芭樂帶有清爽香氣，大家都知道芭樂中的維他命C含量高於印象中的奇異果、柑橘系水果，「純在」使用HPP超高壓保鮮技術，保留芭樂原味及營養價值，絕對是珍珠芭樂鮮榨原汁、100% made in Taiwan，完美融合搭配茉莉綠茶，杯頂放上現切檸檬片增加酸度及香氣，再加入CoCo都可人氣加料「蜜香凍」增加咀嚼感，在春天喝上一杯給你滿杯維他命用力C起來，同步享受酸甜清新又有飽足感的風味!▲《CoCo都可》X《純在》，首次聯手推出芭樂飲品「純在青芭樂檸檬綠」。（圖／品牌提供）特企／《尼爾》交響音樂會6/1登北流 原創團隊將訪台演出特企／美味虱目魚料理上桌 網友驚呼：一秒到台南！特企／「玖壹壹」攜手「鑫羿文創」推出紀念酒 再加碼送親簽公仔特企／東京食品展首日開展 多家知名企業至桃園館洽談