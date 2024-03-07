挺朱立倫解散黃復興！中市議員悲憤又感謝：李登輝才是始作俑者
國民黨主席朱立倫昨宣布為推動黨務組織改造，將黨內動員力最強的黃復興黨部併入組發會之下，成立退伍軍人部，引爆黃復興基層反彈。國民黨台中市議員李中表示，他對朱立倫的決定「悲憤又感謝」，決定解散，也是黨中央對黃復興黨部的解放，因為早在李登輝擔任黨主席時期，即限縮黃復興的發展，無法在民主政黨內取得與其他黨部等值的精神；前市議員楊正中也強調，解散後就是分工不分家，以後不再黨中有黨。
記者顏幸如／台中報導
國民黨主席朱立倫昨天宣布推動黨務組織改造，將黨內動員力最強的黃復興黨部併入組發會之下，成立退伍軍人部，引爆黃復興基層反彈，更點名朱立倫應該帶頭請辭，展現改革決心。台中市國民黨資深議員李中、青壯派議員楊大鋐等人今（7）日開記者會，對日前國民黨中央宣布解散黃復興黨部，表達「悲憤與感謝」。
李中是國民黨當然黨代表，也是黃復興之下的台中市黃國柱黨部第一區黨部常委，他表示，悲憤的是當年國軍先輩犧牲個人生命或家庭幸福生活，保護中華民國，卻因李登輝個人因素，限縮黃復興黨部的黨內權利，在黨內無法充分體現其代表的聲音，即使長年被打壓，黃復興成員們還是一路堅定支持國民黨。
李中同時宣佈，將率先發起籌組台中市黃復興協會、邀請台中市主委羅際勳促請黃復興主委季麟連串連成立全國協會，歡迎有志復興中華文化、守護中華民國的青年加入。黃復興占國民黨黨員人數1/4到1/3，李中說，感謝黨中央決定解散、讓黃復興成員有機會發揮在民主政黨應有的實力，他問「我們有這麼多黨員，為什麼要被限縮在那麼少名額的黨代表裡面？」未來成員將在黨代表、中央委員與中常會選舉有所發揮，充分在黨內展現民主聲音，再造國民黨。
楊大鋐表示，國民黨都是一家人，內部不必再分那麼多黨，過去黃復與黨部成員的權力受到限縮，成員未來將和一般黨部一樣，全力投入黨代表選舉，黃復興中青一代願意支持黨主席朱立倫的魄力。黃復興資深幹部、前市議員楊正中也說，國民黨不能再黨中有黨，解散黃復興之後，就是分工不分家，更有利黨的未來發展。