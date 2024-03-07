前BIGBANG勝利來台北「逛東區ZARA」！沒人要幫他結帳　畫面心酸

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貼文一出，有網友好奇會說中文的勝利，為何店員全都跑光，調侃：「沒半個人願意幫他結帳你看看！」女網友表示，勝利是站在退貨櫃檯，店員問他是否要退換貨，勝利一臉疑惑，接著店員就去找會說英文的同事幫忙。
不少BIGBANG迷憤怒回覆：「國中花7800去看你們演唱會，被這XX不如的東西搞砸，他還是我本命欸」、「我會過去用韓文跟他說如果我這輩子都沒看過權志龍演唱會我會覺得是你害的」、「看到那麼多前VIP出來罵我就安心了！」斷言不久應該就會有他和好友柯震東現身夜店的照片，還有另一位女網友分享和勝利的合照，「我在工作地方跟他相遇．骨灰GD粉，我一眼就認出來了！他化成灰我都認識！」
2019年勝利投資的夜店「Burning Sun」爆出從事多起非法行為，勝利最後被依性招待、海外賭博、性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、教唆傷害等9項罪名判刑1年1個月定讞，去年2月期滿出獄，此後經常被發現上夜店玩樂，年初還在柬埔寨私人派對上忘情大喊：「下次會把GD帶來這！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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