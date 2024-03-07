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前BIGBANG勝利來台北「逛東區ZARA」！沒人要幫他結帳　畫面心酸

▲前BIGBANG成員勝利現身台北東區逛ZARA，照片曝光，沒人幫他結帳。（圖／翻攝自勝利微博）
▲前BIGBANG成員勝利現身台北東區逛ZARA，照片曝光，沒人幫他結帳。（圖／翻攝自勝利微博）

記者楊穎軒／綜合報導

33歲前南韓天團BIGBANG成員勝利因為夜店醜聞事件，去年服完1年多刑期後出獄，近來頻繁在世界各地被野生捕獲，昨（6）日有網友發文「在東區Zara看到勝利有可能嗎？」並附上偷拍照片，稱自己是粉絲，應該不會認錯，情緒相當激動，其他人見狀酸：「沒半個人願意幫他結帳」、「不歡迎！整團被他毀了！」

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一名女網友在Threads寫下：「默默的問一句，我剛在東區Zara看到勝利有可能嗎？（我是正面跟他對眼，而且我以前是bigbang粉，不可能認錯吧！當下都懷疑人生了）」，曝光的相片，勝利戴鴨舌帽、粗框眼鏡，一身牛仔裝站在知名服飾店櫃台前，看似在等店員結帳。

▲女網友分享勝利逛東區平價服飾店的照片。（圖／翻攝自Threads）
▲女網友分享勝利逛東區平價服飾店的照片。（圖／翻攝自Threads）
貼文一出，有網友好奇會說中文的勝利，為何店員全都跑光，調侃：「沒半個人願意幫他結帳你看看！」女網友表示，勝利是站在退貨櫃檯，店員問他是否要退換貨，勝利一臉疑惑，接著店員就去找會說英文的同事幫忙。

不少BIGBANG迷憤怒回覆：「國中花7800去看你們演唱會，被這XX不如的東西搞砸，他還是我本命欸」、「我會過去用韓文跟他說如果我這輩子都沒看過權志龍演唱會我會覺得是你害的」、「看到那麼多前VIP出來罵我就安心了！」斷言不久應該就會有他和好友柯震東現身夜店的照片，還有另一位女網友分享和勝利的合照，「我在工作地方跟他相遇．骨灰GD粉，我一眼就認出來了！他化成灰我都認識！」

▲另一名女網友分享勝利的正面照。（圖／翻攝自Threads）
▲另一名女網友分享勝利的正面照。（圖／翻攝自Threads）
2019年勝利投資的夜店「Burning Sun」爆出從事多起非法行為，勝利最後被依性招待、海外賭博、性交易、性暴力、洗錢、掏空公司資產、教唆傷害等9項罪名判刑1年1個月定讞，去年2月期滿出獄，此後經常被發現上夜店玩樂，年初還在柬埔寨私人派對上忘情大喊：「下次會把GD帶來這！」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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