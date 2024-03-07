東超／新北國王住「1晚破2萬」5星級飯店　海登人氣高、被要合照

MLB／道奇隊休賽季大肆進補！目標直指冠軍　重點補強選手一次看

▲日籍二刀流好手大谷翔平，是洛杉磯道奇隊休賽季最重要的補強之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍二刀流好手大谷翔平，是洛杉磯道奇隊休賽季最重要的補強之一。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB洛杉磯道奇隊去年賽季例行賽豪奪百勝，順利在國聯西區封王，也收下近11年來的第10座分區冠軍，但在分區系列賽上卻意外被響尾蛇隊痛擊，慘遭橫掃，道奇連續2年在季後賽「一輪遊」，休賽季道奇隊也進行許多重大補強，誓言在新賽季捲土重來，直指世界大賽冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道奇隊在休賽季進行了許多重大補強，希望球隊能夠有更好表現，避免上個賽季遭橫掃的難堪畫面再度發生，以下是道奇隊休賽季進行的重點補強：
 

大谷翔平
道奇隊以一份為期10年、高達7億美元（約220億新台幣）的破紀錄天價合約，成功網羅日籍二刀流好手大谷翔平，而大谷的魅力早已不在話下，他在球場上的表現也相當突出，目前熱身賽共出賽5場，已經打出7支安打，打擊率來到5成83，手感維持的相當理想，來到道奇隊的第一個賽季，大谷將與Mookie Betts、Freddie Freeman組成「MVP等級」打線，也是大聯盟最具威脅性的打線之一。

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平、山本由伸首度同場出賽，大谷翔平敲出二安還盜壘。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平、山本由伸首度同場出賽，大谷翔平敲出二安還盜壘。（圖／美聯社／達志影像）
山本由伸

除了簽下大谷翔平，道奇隊也以12年3.25億美元（約101億新台幣）價碼簽下日職歐力士隊王牌投手山本由伸，價碼同樣破大聯盟投手紀錄，而稍早山本由伸也在熱身賽上第2度擔綱先發投手，本場比賽則是遭遇不少亂流，在1局下和3局下都被敲安，且送出多次保送，總共投了3局丟了5分，但山本賽後受訪時則是表示，雖然自己本場控球不佳，但後續有逐漸找回手感，以熱身賽而言是個好的嘗試。

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平、山本由伸首度同場出賽，山本由伸先發遭遇亂流，5局丟掉3分。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平、山本由伸首度同場出賽，山本由伸先發遭遇亂流，5局丟掉3分。（圖／美聯社／達志影像）

Clayton Kershaw
即將邁入36歲的Clayton Kershaw，休賽季儘管並未太快點頭答應回歸，但最終仍順利跟道奇簽下2年約，價碼約為3750萬美元（約11.8億新台幣）。Clayton Kershaw生涯16個球季皆效力道奇，繳出210勝92敗、平均防禦率僅2.48，飆出2944次三振成績，更曾拿下2014年國聯MVP、10度入選明星賽、3座塞揚獎等殊榮，並在2020年與道奇隊一同奪下世界大賽冠軍。

▲一代王牌左投Clayton Kershaw，是道奇史上最多三振投手（圖／美聯社／達志影像）
▲一代王牌左投Clayton Kershaw，是道奇史上最多三振投手（圖／美聯社／達志影像）

Tyler Glasnow
坦帕灣光芒與洛杉磯道奇在休賽季達成交易共識，光芒送出王牌Tyler Glasnow與外野手Manuel Margot，從道奇換來潛力右投Ryan Pepiot與年輕外野手Jonny DeLuca。Tyler Glasnow本季替光芒出賽21場，戰績10勝7敗、防禦率3.53，累積120局投球當中，送出162次三振，是光芒過去先發輪值十分倚賴的投手，新賽季來到道奇預期將扛下2、3號先發位置。

▲道奇隊在休賽季成功透過交易，得到光芒王牌Tyler Glasnow。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊在休賽季成功透過交易，得到光芒王牌Tyler Glasnow。（圖／美聯社／達志影像）

Teoscar Hernández
道奇除了在投手部分大肆補強，打擊端也有所動作，以1年2350萬美元（約7.2億新台幣）價碼，成功網羅簽下去年球季掃出28轟的強打Teoscar Hernández，此外在該份合約中，有850萬美元為延遲付款，將於2030年至2039年付清。Teoscar Hernández上賽季被交易至西雅圖水手後，在160場出賽中，繳出打擊率0.259、26轟、93分打點、長打率0.435的成績，來到道奇將與新同學Manuel Margot，共同分擔左外野防守任務。

▲前水手隊明星外野手Teoscar Hernández轉戰洛杉磯道奇（圖／美聯社／達志影像）
▲前水手隊明星外野手Teoscar Hernández轉戰洛杉磯道奇（圖／美聯社／達志影像）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／大谷翔平熱身賽首度盜壘秀腳程！Freeman：希望他盜壘100次

MLB／山本由伸首次聯手大谷翔平　狂失5分稱：結果不好但感覺很好

MLB／「選球機器」Joey Votto沒人要！社群模仿基努李維迷因自嘲

MLB／林昱珉獲優異評價！響尾蛇農場排行第4　有潛力扛下先發輪值

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞