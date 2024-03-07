MLB／道奇隊休賽季大肆進補！目標直指冠軍　重點補強選手一次看

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大谷翔平
道奇隊以一份為期10年、高達7億美元（約220億新台幣）的破紀錄天價合約，成功網羅日籍二刀流好手大谷翔平，而大谷的魅力早已不在話下，他在球場上的表現也相當突出，目前熱身賽共出賽5場，已經打出7支安打，打擊率來到5成83，手感維持的相當理想，來到道奇隊的第一個賽季，大谷將與Mookie Betts、Freddie Freeman組成「MVP等級」打線，也是大聯盟最具威脅性的打線之一。
山本由伸
除了簽下大谷翔平，道奇隊也以12年3.25億美元（約101億新台幣）價碼簽下日職歐力士隊王牌投手山本由伸，價碼同樣破大聯盟投手紀錄，而稍早山本由伸也在熱身賽上第2度擔綱先發投手，本場比賽則是遭遇不少亂流，在1局下和3局下都被敲安，且送出多次保送，總共投了3局丟了5分，但山本賽後受訪時則是表示，雖然自己本場控球不佳，但後續有逐漸找回手感，以熱身賽而言是個好的嘗試。
Clayton Kershaw
即將邁入36歲的Clayton Kershaw，休賽季儘管並未太快點頭答應回歸，但最終仍順利跟道奇簽下2年約，價碼約為3750萬美元（約11.8億新台幣）。Clayton Kershaw生涯16個球季皆效力道奇，繳出210勝92敗、平均防禦率僅2.48，飆出2944次三振成績，更曾拿下2014年國聯MVP、10度入選明星賽、3座塞揚獎等殊榮，並在2020年與道奇隊一同奪下世界大賽冠軍。
Tyler Glasnow
坦帕灣光芒與洛杉磯道奇在休賽季達成交易共識，光芒送出王牌Tyler Glasnow與外野手Manuel Margot，從道奇換來潛力右投Ryan Pepiot與年輕外野手Jonny DeLuca。Tyler Glasnow本季替光芒出賽21場，戰績10勝7敗、防禦率3.53，累積120局投球當中，送出162次三振，是光芒過去先發輪值十分倚賴的投手，新賽季來到道奇預期將扛下2、3號先發位置。
Teoscar Hernández
道奇除了在投手部分大肆補強，打擊端也有所動作，以1年2350萬美元（約7.2億新台幣）價碼，成功網羅簽下去年球季掃出28轟的強打Teoscar Hernández，此外在該份合約中，有850萬美元為延遲付款，將於2030年至2039年付清。Teoscar Hernández上賽季被交易至西雅圖水手後，在160場出賽中，繳出打擊率0.259、26轟、93分打點、長打率0.435的成績，來到道奇將與新同學Manuel Margot，共同分擔左外野防守任務。
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