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縮短陸配入籍年限／陸配家屬依親用健保　醫改會憂「公平性」

▲陸配直系血親依親來台使用健保，存在「繳少用多」的疑慮，其公平性存在疑慮。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲陸配直系血親依親來台使用健保，存在「繳少用多」的疑慮，其公平性存在疑慮。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

記者林志怡／台北報導

立法院研議縮短陸配入籍台灣年限，醫界擔憂此舉恐讓高齡陸配直系血親加速依親來台、增加健保財務負擔。醫改會執行長林雅惠對《NOWnews今日新聞》表示，相關措施存在公平性疑慮，呼籲主管機關釐清以往依親來台的陸配直系血親是否有「繳少用多」情況，並就實證資料進行全面性評估。健保署長石崇良則對《NOWnews今日新聞》指出，已對移民署提出需求，正在等待其回應中。

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國民黨立法院黨團擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年，而民眾黨團也表態認同，但依據現行制度，陸配是目前唯一可以申請年邁父母「依親」的外配，若其直系血親年齡在70歲以上，可申請在台灣地區定居，每年數額60人，在台居留滿6個月以後，就能參加全民健保、使用相關醫療資源。

林雅惠對《NOWnews今日新聞》表示，以陸配依親直系血親依親來台人數來看，這一族群對於健保財務衝擊可能不會太大，但問題在於其「公平性」，尤其台灣的健保收費是以「終身參加健保」來做規劃，通過依親關係來台的陸配親屬，一方面醫療需求較高、繳費時間又短，可能存在「繳少用多」的疑慮。

此外，林雅惠說，相似的爭議也發生在旅外國人停復保制度，當初的爭議點就在於旅外國人長期不一定有在台灣置產、也不見得有繳稅，卻可以使用健保資源，又通常是在需要高度使用醫療資源才回到台灣、臨時加入健保，過程中同樣會產生公平性爭議。

林雅惠指出，站在醫改會角度，希望呼籲主管機關，尤其健保署、移民署等，要儘快勾稽、統計以往通過依親關係來台的陸配直系血親健保使用情況，藉此了解醫療利用情況與健保財務衝擊，為相關討論提供實證基礎，不論這次陸配入籍年限修法是否通過，也能用於門檻設置與規範修訂的全面性評估。

對於健保目前面臨的收費問題，林雅惠強調，總統蔡英文當初提出的政見就包括「健保收費制度改革」，相關內容與健保財務穩定性、充足性、公平性息息相關，現行收費制度還是有很多不公的情況，通過這次的討論機會，也能嘗試找出比較符合公平性、合理性，又讓民眾能接受的方案。

健保署長石崇良則對《NOWnews今日新聞》表示，就現行資料來看，陸配繳的保費與其醫療資源使用金額大致打平，至於其依親來台的直系血親健保資源使用情況，目前已經向內政部移民署提出勾稽需求，持續等待移民署的回應中。

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