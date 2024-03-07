國民黨裁併黃復興引不滿！朱立倫喊「絕對不退縮」 預告下波改革
國民黨中常會昨天通過組織改造，將黃復興黨部改為「退伍軍人服務工作委員會」，而黃復興在各縣市的黨部，則整合進國民黨地方黨部，此外，也將重新調整青年組織，面對部分黨員不滿，朱立倫坦言，在改革的過程當中，一定會有碰到一些阻力，「但是我們絕對不會退縮」，更預告接下來還有智庫改革，還有非常多的國民黨的改革都一定要做。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天出席金門新春團拜暨感恩茶會，受訪時被問及國民黨組織改革議題，他強調，最重要的事情是國民黨的改革一天都不能夠停止，不但要「內造化、年輕化、輕量化」 ，而且要把所有的戰力提升。
朱立倫也說，黃復興黨部過去是國民黨最有戰力的，我們予以肯定，也希望把黃復興這些所有的幹部能夠發揮最大戰力 ，結合地方服務地方，黃復興名稱沒有改變，最重要的是戰力提升，同時服務到各地的黨員，相信經過這一次的改革，整個黨會更有戰力、更團結。
至於有部分黨員好像不是很滿意的？朱立倫坦言，在改革的過程當中，一定會有碰到一些阻力，但是絕對不會退縮，就像我們要提升青年，或者是要內造化，或者是黃復興戰力精進，每一項事情都會碰到困難，但是有堅定的決心，為了國民黨好我們一定要做，不會只有到今天為止，接下來包括智庫改革，還有非常多的國民黨的改革都一定要做。