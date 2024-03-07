20年首位漲民生電價的部長！王美花：330度若漲5%每月電費多34元

經濟部長王美花於今日赴立院報告電價調漲相關事項，會中民進黨立委陳亭妃對於台灣電價提出質疑，王美花回應，在俄烏戰爭以前，每年燃料支出不到3000億，但戰爭後近兩年，購電支出皆高達6000億，燃料成本等同翻倍漲。台灣近兩次電價調漲平均調幅分別為8%、11%，但仍比他國還要便宜，依照2023年的工業電價，台灣每度3.38元的價格相較其他工業大國仍處低檔，韓國4.53%、法國8.45元、英國10.76元、德國8.20元。
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關注台灣整體用電佔比，一般住戶、店舖各佔2成，企業、工業用電佔6成，盼政府的補貼機制可以用在這2成的民生用電。330度以下佔了民生用電68%的佔比，電價調整將影響整體物價，衝擊民生狀態，若以級距120度以下漲5%試算，1戶每月平均上漲9元，121度至330度每月多25元，330度每戶每月也只多34元。
民眾黨立委張啟楷呼籲經濟部與台電「苦民所苦」，經濟部過去堅持「照顧民生、穩定物價、節約能源兼顧產業」，如今卻要打破這些原則，等於打臉過去「為人民努力」的自己。他稱「現在全國人民的薪水都追不上物價，證明調整民生電價的時間點是不對的，相當於火上加油」，更提到陳水扁執政不漲民生用電，馬政府時期即使油電雙漲，但也不敢動到民生電價，若此次民生用電調漲，王美花將會成為「20年來第一個漲民生電價的部長」。