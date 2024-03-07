行政院今拍板微罪不記點不檢舉 計程車司機坦言鬆了很大一口氣
為了洗刷台灣行人地獄惡名，交通違規記點制度在去（2023）年實施，但新制上路後，引發計程車、貨車等職業駕駛認為太過嚴苛而上街頭抗議。為了在民怨與交通安全間取得平衡，行政院今（7）日拍板通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，以及行人交通安全設施條例草案，並送至立法院審議。此消息一出，讓計程車司機都「鬆了很大一口氣」。
記者魏妤庭／台北報導
交通新制於去年6/30上路，擴大違規記點及檢舉項目，包含路口、公車站10公尺內，或是並排違停都開罰並記點，1年內若記12點吊照2個月、2年內扣照2次再違規記點吊銷駕照，引發計程車及貨車等職業駕駛反彈。
因此，行政院於今日已討論並通過道路交通管理處罰條例部分條文修正草案、「行人交通安全設施條例草案」，主要修正罰鍰上限1200元以下輕微違規將不記點，也不開放民眾檢舉，另部分科技執法或民眾檢舉項目，多半只拍到車牌，無法確知是誰在駕駛，無法確切對駕駛記點，因此僅限警察攔檢才記點。不過，部分交通違規若危害安全，則會提高罰鍰額度。相關修正草案目前已送至立院審議。
消息一出，台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，對基層計程車司機而言，擴大違規記點及檢舉項目，是為了配合乘客方便上下車，而不是計程車司機主動違規。計程車司機面臨罰款、記點壓力非常大，影響到賴以為生的是駕照跟車輛。所以行政院公布微罪不罰，他坦言，對計程車司機來說，是「鬆了很大一口氣」。同時，他也強調，違規不是合理也不是正確的，只是制定法規應該要考慮每個行業和交通安全間的平衡。