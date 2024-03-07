《神力女超人》蓋兒加朵生第四胎！緊抱女兒「產後素顏」美到發光
以色列好萊塢巨星蓋兒加朵，因演出《玩命關頭》系列電影吉賽兒耶莎、《神力女超人》黛安娜普林斯廣為人知。結婚16年的她，今（7）日再傳出生下第4胎的喜訊，今年38歲的蓋兒加朵產後狀態良好，素顏抱著剛出生的女兒美到發光。
記者黃雅琪／綜合報導
已經育有3名女兒的蓋兒加朵，今日又迎來第四名寶貝女兒，她在IG曬出產後照片，開心寫下：「歡迎我的寶貝女兒，懷孕不容易，但我們還是挺過來了！妳為我們的生命帶來了光彩，不辜負妳的名字Ori，在希伯來語意味著『我的光』，心中充滿感激！」她歡迎寶寶來到女子宿舍，對孩子笑稱爸爸是個很酷的人。
蓋兒加朵2008年與以色列富商亞龍瓦爾薩諾結婚，定居於以色列特拉維夫區的內維茲德克。兩人結婚16年婚姻生活美滿，經常在街頭牽手約會，被外媒捕捉到夫妻倆幸福畫面。事業方面，蓋兒加朵也在2023年電影《攻心諜戰》升格為監製、主演，接下來還會演出真人版電影《白雪公主》的壞皇后，備受外界期待。
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