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冷氣團「裝子彈」威力加倍！9縣市低溫特報　雨勢趨緩時間出爐

▲冷氣團威力將達顛峰，氣象署針對北台灣9縣市發布「低溫特報」，降雨預估明天就會趨緩。（圖／記者葉政勳攝）
▲冷氣團威力將達顛峰，氣象署針對北台灣9縣市發布「低溫特報」，降雨預估明天就會趨緩。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

本波強烈大陸冷氣團的威力越來越強，中央氣象署今（7）日上午也發布「低溫特報」，提醒苗栗以北、宜蘭等地的民眾，明後（3/9、3/10）兩天都要留意攝氏10度或以下的低溫，尤其今晚會再有冷空氣遞補南下，等於是替原先的冷氣團「裝子彈」，預估週五晚間至週六清晨，氣溫來到最低點來，北部大多只有攝氏10至11度，雨是則會在明天趨緩。

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🟡低溫特報
📍橙色燈號（非常寒冷）：新北市、宜蘭縣；有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
📍黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣；有10度以下氣溫發生的機率

▲強烈大陸冷氣團越來越強，氣溫越晚越冷，北台灣要留意攝氏10度低溫。（圖／中央氣象署提供）
▲強烈大陸冷氣團越來越強，氣溫越晚越冷，北台灣要留意攝氏10度低溫。（圖／中央氣象署提供）
強烈冷氣團威力達顛峰　全台濕冷「氣溫跌破9度」

氣象署預報員李孟軒指出，強烈大陸冷氣團、華南雲雨區東移影響，今天全台各地都有局部短暫雨，北台灣入夜低溫攝氏11至12度，全天不超過攝氏14度，中南部上午也明顯降溫，中部整天落在攝氏15至21度、南部攝氏18至24度、東部攝氏16至18度。

李孟軒表示，今晚北方冷空氣再度南下銜接，各地氣溫繼續下滑，週五晚間至週六清晨最冷，預估低溫北部攝氏10至11度、中部攝氏13度、南部攝氏15度、東部攝氏13度，局部空曠地區、近山區會在低攝氏1至2度，因此北台灣可能有攝氏9度以下低溫。

▲華南雲雨區影響，今天全台各地都有雨，明天開始水氣減少，降雨區域縮小。（圖／中央氣象署提供）
▲華南雲雨區影響，今天全台各地都有雨，明天開始水氣減少，降雨區域縮小。（圖／中央氣象署提供）
今水氣多「全台有雨」　明起雨區縮小

李孟軒提及，由於華南雲雨區東移，今天台灣各地及外島都有局部短暫雨，其中北台灣降雨較為持續、明顯；明天水氣就會減少，只剩基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北及西半部山區有零星雨；週末兩天則是北部、東半部有短暫雨，中南部山區有零星雨。

提醒民眾，下週一（3/11）又有新的鋒面通過及大陸冷氣團影響，全台各地有局部短暫雨，下週二（3/12）花東及恆春半島有零星短暫雨，午後嘉義以南山區有零星短暫雨。

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