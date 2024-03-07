蔡阿嘎頻道「開箱泰國浴」！錄下18禁畫面PO上網 挨批小孩不宜看
人氣網紅蔡阿嘎經營YouTube有聲有色，連老婆、小孩也都加入，日前他宣布成立第7個頻道「大頭佛工作室」，以員工為主角。蔡阿嘎日前舉辦競賽，讓員工分成4組出國拍影片，點閱數最高的組別，可額外獲得1萬元獎金。5日頻道放上最新影片，第一組員工開箱泰國浴，被網友質疑「不適合小孩觀看」，掀起網友論戰。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡阿嘎去年底成立第7個頻道「大頭佛工作室」，主角為旗下員工，近日他展開新企劃，將員工們分為4組，每組提供10萬元，讓員工出國旅行，必須拍攝影片記錄過程，成果上傳48小時內，點閱率最高的組別，每人可以拿到1萬元獎金。
5日第一組影片上架，員工驊、Taco、黛西3人選擇到泰國旅遊，影片一開頭就是3人的比基尼照，養眼畫面相當吸睛。黛西在過程中去體驗了泰國浴，拍下替她服務的姐姐，洗澡、搓背、按摩等畫面，並以馬賽克遮住裸露的畫面，卻引來網友質疑，「現在為流量需要這樣羶腥色嗎？小孩不宜看到吧？」、「這是可以播放的嗎？」
這支影片上架2天就突破29萬點閱率，卻引來網友質疑影片尺度過大，不過也有不少網友替蔡阿嘎說話，「這影片放在大頭佛工作室的頻道，阿嘎有其他頻道是適合小朋友看的影片」、「勸妳不要多管閒事」、「我自己看的很開心啊。黛西也都適時的打馬，好像沒有特別不好」、「是不是沒看完整版啊，到底腥羶色在哪？」
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