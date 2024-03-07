國安危機！將官同乘巴士赴立院開會出狀況困路上 邱國正提2解方
法院外交國防委員會今（7）日上午舉行委員會，不過，搭載國防部將官的巴士從大直出發前往立法院的路上出狀況，造成9點委員會已開會仍有國防部官員在路邊等待接駁車。國軍作戰、後勤、醫療等重要將領均卡在車上，無法趕赴立院備詢，也引發國安危機質疑。立委要求國軍將領來立院開會儘量不要同搭一部車輛，邱國正無奈表示，他也很想分車，但是考量交通流量，以後會考量看場合能否分批來。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部部長邱國正報告業務概況，並備質詢。9點會議開始之後，主席民進黨立委王定宇宣告指出，「今天早上國防部車輛有些狀況。現在派另一台車去接駁，10分鐘後就會到。」在徵得列席委員的同意，由邱國正先上台進行業務報告。搭乘接駁車的官員在9點20分抵達。
據了解，國防部將官搭乘的大巴士從大直國防部本部出發的路上，發生車禍，才會造成前往立院開會有所延誤。
民進黨立委林楚茵質詢時表示，國防部巴士在大直出狀況，重要國軍將領同車是否會有危險，未來是否考慮不要同車？邱國正回應表示，「我們也很想分批，但是分一分後有個問題，每個人一輛車，或幾個人一輛車，你看交通流量為何？」多方面考量好意他也很感激，以後會斟酌，看怎麼樣場合哪些人沒有必要來就不要來，來了一定有他的功能，或分批來他們會考量。
王定宇開玩笑說，「你叫他不要來，他會非常忐忑」，不過這是一個好問題，分成兩巴，安全是時刻需要。