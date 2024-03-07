特企／歷久彌新！《飛天歷險》19周年　全新職業登場

《飛天歷險》在過去19年間不斷推出新內容維持遊戲活力，近期再推出兩個全新進階職業「通靈師」和「俠客」，並開放造型武器改造系統和全新副本：「狡兔三窟」、「真．火眼唆倪」等，讓玩家可以透過多人合作，一同完成攻略各頭目的挑戰！此外，還有推出新的主線劇情和新地圖「天庭」，進一步充實世界觀。
崑崙鏡世界大冒險
故事背景發生在「崑崙鏡」所創造的神器世界發生異變，崑崙鏡世界管理者「十二鏡王」召喚人類進入神器世界，解決因人類「妄想」滋生出的妖魔鬼怪。鏡王擔保不會讓人類殞命於神器世界中。除了引人入勝的劇情外，遊戲方式多元創新，無論是群體冒險或是單人歷險都能夠實現。令人想要一探究竟的劇情，歷險過程精彩刺激，玩家選定角色後可和劇情角色互動演出，豐富的情感表達搭配快節奏的劇情變化，譜出動人心弦故事。
兩大全新進階職業
「俠客」：經過長期的戰鬥經驗、使得武術招式更上一層樓，除了能夠限制住對手，也能為自己帶來增益效果。
我是廣告 請繼續往下閱讀
私宅系統
實現玩家夢想，建立專屬的個人私宅，玩家可以自由佈置屬於自己的個性化私宅空間，並可以邀請邀三五好友，來參觀自己精心布置的私宅。
華麗外觀
配合四種種族各自特殊的型態，推出各式服裝讓玩家自由穿搭，展現玩家個人時尚風格，在長陽城成為最亮眼一顆星。
《飛天歷險》除了陪伴玩家19年情懷，現在更加入新職業與新副本劇情，讓經典歷久彌新。而大宇資訊攜手香港遊戲星星，打造全新港澳伺服器，將此經典IP帶給港澳玩家，港澳版命名為《飛天歷險 2024》，以2024年作為飛天歷險港澳版元年，讓港澳玩家們一起起飛。
《飛天歷險 2024》港澳版於3月12日開放公測，更多詳細資訊及下載，請瀏覽飛天歷險官網。