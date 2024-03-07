東超／千葉噴射機四強對決新北國王！富樫勇樹：要將冠軍帶回日本

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千葉噴射機在前一天還有比賽，他們是這次東超四強球隊中最晚來到宿霧當地的球隊。富樫勇樹在受訪時透過影片簡短地表示，千葉噴射機這次來到菲律賓當地進行四強，他們自然希望能夠拿下全部2場勝利，並將冠軍帶回到日本。
富樫勇樹過去打過NBA G聯賽，回到日本後他也成為國內一線球星，是7屆日本職籃最佳陣容獲選者、2次助攻王，並且作為隊長帶領日本男籃國家隊在2023FIBA世界盃打出佳績取得奧運門票。本屆東超賽會他場均19.7分、5助攻，幾乎是優於洋將水準的數據。
而國王隊後衛林書緯則表示，球隊知道要擊敗千葉噴射機就必須要守住2號的富樫勇樹，並且打出足夠好的比賽內容，才能去挑戰他們。
這次四強戰新北國王將對上日本B聯盟的千葉噴射機，而另外兩支韓國隊伍安養赤紅火箭以及首爾SK騎士則將上演「韓國內戰」。4支球隊將在3月8日進行四強戰，取勝的兩隊則將在3月10日進行季軍戰和冠軍戰。
韓國KBL聯賽和東超的雙料衛冕冠軍安養赤紅火箭將在3月8日當地時間下午5點對決首爾SK騎士，新北國王則會在晚上8點和千葉噴射機對決。兩場終極四強戰的獲勝球隊將在周日舉行的決賽中相遇，冠軍將獲得100萬美元的獎金。
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