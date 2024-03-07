不管掛號費了！就醫費用恐飆升 立委喊「收回成命」薛瑞元這樣回
衛福部近期取消「醫療機構收取掛號費參考範圍」，地方衛生單位也不能對醫療院所的掛號費調整進行「實質審查」，引發民間對於醫療費用飆漲的擔憂，國民黨立委王鴻薇因此呼籲衛福部「收回成命」，但部長薛瑞元強調，掛號費屬於行政費用，衛福部若要對其加以管理，於法無據。
記者林志怡／台北報導
行政院衛生署於民國99年公告「醫療機構收取掛號費參考範圍」，明定門診為新台幣0至150元、急診為新台幣0至300元，但衛福部於3月4日發出公告、宣布即起停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」，但直轄市、縣（市）主管機關仍可基於保障民眾就醫權益，請轄內醫療機構陳報其掛號費調整情形。
衛福部取消相關參考範圍，引起消基會、醫改會、病友團體大力反彈。立法院衛環委員會今日邀集相關部會就健保藥價調整等議題進行專案報告並備質詢，王鴻薇於會中怒批，衛福部取消參考範圍、此舉形同示範「無政府」，對於民眾面對醫療費用上漲的風險視若無睹、麻木不仁，要求衛福部「收回成命」。
此外，今日薛瑞元似乎身體抱恙，於會中多次咳嗽，國民黨立委羅廷瑋質詢時則詢問，薛瑞元自己本身就咳不停，有沒有去看醫生？薛瑞元則表示，對於相關狀況他是自己處理；羅廷瑋進一步指出，近期取消掛號費參考範圍，形同告訴民眾「有錢人才能生病」。
但對於委員相關質疑，薛瑞元多次強調，掛號費屬於醫療院所的行政費用，衛福部若要加以管制，「於法無據」，相關內容行政院端也知悉。